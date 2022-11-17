شعبة «الأرز»: المزارعون سبب الأزمة بالسوق لقلة الكميات الموردة منهم إلى «التموين» (فيديو)

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مشكلة عدم وجود أرز في السوق المحلية وقرار مجلس الوزراء اليوم، ليست مضارب الأرز والتجار سببًا فيه، بينما السبب هو عدم قيام المزارعين بتوريد الأرز لصالح التموين.

وأضاف شحاته، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر، إن كل ما تم جمعه من المزارعين 250 ألف طن، في حين أن الحكومة أعلنت انه مستهدف استلام 1.5 مليون طن خلال موسم التوريد الجاري.

وتابع شحاته: كان من المفترض أن تكون هناك جلسة للمتخصصين قبل صدور قرارات الحكومة والتموين اليوم، قائلا: القرار وضع سعر حد أقصى 18 جنيه، في حين أنه كان أعلي سعر 17 جنيهًا، وذلك حتي في السوق السوداء.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن اليوم عن قرار سيتم تطبيقه بداية من الجمعة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة 3 أشهر، وبالتالي يطبق عليها قانون 8 من حماية المستهلك بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة مالية في حالة تخزين الأرز أو احتكاره، مع العلم أن الغرامة المالية أدناها 100 ألف جنيه وحدها الأقصى 2 مليون جنيه.