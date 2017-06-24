شعبة الأرز: احتياطي مصر الاستراتيجي يكفي 3 أشهر

خالد بدر الدينأعلن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت أن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة ثلاثة شهور كاملة ونفى ما تردد حول أن الاحتياطي يكفي لشهر واحد.ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين نحو 9 إلى 10.5 جنيه نتيجة زيادة

خالد بدر الدين

أعلن رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت أن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة ثلاثة شهور كاملة ونفى ما تردد حول أن الاحتياطي يكفي لشهر واحد.

ارتفع سعر كيلو الأرز ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين نحو 9 إلى 10.5 جنيه نتيجة زيادة الطلب عليه خلال شهر رمضان حيث يرتفع حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان ليتراوح ما بين نحو 600 و700 ألف طن شهريا بالمقارنة مع متوسط حجم الاستهلاك الشهري من الأرز ما بين نحو 275 و300 ألف طن.

وقال رجب شحاتة إن زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان تساهم فى نقص المعروض من السلع بالأسواق الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الأرز حاليا إلى حوالى 8.5 إلى 10.5 جنيه بينما يباع الأرز الهندي بحوالى 6.5 جنيها وفي بطاقات التموين يباع بنحو 5.5 جنيه.

و سيتم طرح محصول الأرز الجديد نوع 177 الذي يتم زراعته في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بعد منتصف شهر يوليو المقبل كما أكد رجب شحاته الذى يقول إن هذه النوعية من الأصناف ذات الجودة العالية التي توصل إليها مركز البحوث الزراعية وتمكث فترة قصيرة بالأرض الزراعية بما يقلل من استهلاك الأرز للمياه.

وأشار رجب شحاته إلى أنه لن تكون هناك أزمة في الأرز بعد توافر كميات كبيرة من الإنتاج بجانب توفير 30 ألف للتموين الشهر الجارى مع الكميات التي سبق توريدها وسيتم توريد 100 ألف طن من الأرز شهريا من يوليو المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 6300 جنيها للطن لتوفير مقررات البطاقات التموينية.