شعبة الأدوية: 50% تراجعا فى الطلب على الكمامات والفيتامينات

كشفت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن طلب المستهلكين على الفيتامينات والكمامات تراجع بنسبة %50 خلال الفترة الحالية رغم استمرار أزمة كورونا.

وكشف على عوف، رئيس الشعبة، لـ«المال» أن أسعار الكمامات تراجعت من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات للكمامة، بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض منها، محذرا الصيادلة من تداول الكمامات المغشوشة «تصنيع بير السلم» على حد تعبيره.

وحذر من اتجاه المواطنين لإهمال الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، رغم خطورته على الجهاز التنفسى والرئة، لافتا إلى ضرورة الالتزام بسبل التباعد الاجتماعى والنظافة الشخصية، مرورا بارتداء الكمامة لتجنب الإصابة، وتناول الفيتامينات لرفع مناعة الجسم.

وقال عوف إن أسعار الفيتامينات تتراوح بين 15 و20 جنيها فى المتوسط لفيتامين c والزنك.

وكان عدد من مصانع المستلزمات الطبية لجأت إلى رفع إنتاجها من الكمامات، وأخرى قامت بافتتاح مصانع جديدة.

ونشرت «المال»، استحواذ شركة يوروميد للمستلزمات الطبية مؤخرًا على حصة الشريك الصينى بمصنع الكمامات الطبية الذى تمت إقامته إبريل الماضى باستثمارات «مصرية – صينية» مشتركة، فى صفقة اقتربت من المليون دولار.

وكشف محمد إسماعيل، رئيس يورميد للمستلزمات الطبية، أن شركته تمكنت من الاستحواذ على كامل حصة الشريك الصينى فى مصنع الكمامات الطبية الجديد، وتعتزم الشركة توريد 20 مليون ماسك لهيئة الشراء الموحد.

وذكرت غرفة صناعة الملابس فى اتحاد الصناعات أن أكثر من 290 مصنع ملابس اتجه لتصنيع الكمامات القماشية فى يونيو الماضى، وتوريدها لهيئة الشراء الموحد، بمعدل مليون كمامة يوميًا، فى إطار لجوء الشركات لتصنيع الكمامة كأحد الحلول للخروج من أزمة تراجع مبيعاتها سواء للسوق المحلية والتصديرية من جهة، وسد النقص فى معروض الكمامات للسوق المحلية لمواجهة أزمة كورونا من جهة أخرى.

كانت دكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت مايو الماضى، استهداف الحكومة إتاحة حوالى 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية.