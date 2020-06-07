«شعبة الأدوية»: 200 شركة تتقدم للحصول على ترخيص تصنيع فيتامينات

كشفت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، اعتزام قرابة 200 شركة أدوية لتصنيع الدواء التقدم خلال أيام للهيئة القومية لسلامة الغذاء بطلب للحصول على إضافة نشاط انتاج المكملات الغذائية، لضخ 300 صنف من الفيتامينات لمواجهة فيروس كورونا.

كانت السوق المحلية قد شهدت نقصا فى المعروض من فيتامين c والزنك كونهما ضمن البروتكولات المعلنة لمواجهة فيروس كورونا، بعد زيادة الطلب عليهما مؤخرا.

وكشف على عوني، رئيس الشعبة لـ”المال”، عن اتفاق الشركات على إنهاء أزمة نقص الأدوية مع وزارة الصحة وزيادة المعروض منها وخاصة الفيتامينات فى السوق بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الشعبة العامة للأدوية اتفقت مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المعنية بملف المكملات الغذائية، على تقدم شركات الأدوية بإضافة نشاط تصنيع المكملات الغذائية كالفيتامينات الموصى بها لرفع المناعة والتى تشهد بعضها زيادة فى الطلب نقصاً فى المعروض.

وتعد “القومية لسلامة الغذاء” هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وأنشئت طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح لرقابة الغذاء.

على عوني: ضخ أكثر من 300 صنف ناقص فى السوق خلال شهر

وتابع عونى أن الهيئة اتفقت مع الشعبة على إنهاء تصاريح الشركات المتقدمة خلال أسبوعين، على أن تطرح الشركات قرابة 300 صنف من الفيتامينات المطلوبة فى السوق خلال شهر .

يشار إلى أن عدد شركات الأدوية المتواجدة فى السوق المصرية يقترب من 1200 شركة مسجلة بينها 300 إلى 400 تعمل بالفعل.

وأوضح أن رسوم حصول الشركات على ترخيص إضافة نشاط تصنيع المكملات الغذائية يقدر بحوالى 2000 جنيه، ويتم التسجيل وفق معايير منظمة الصحة العالمية.