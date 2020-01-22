شعبة الأدوية : 18% زيادة في المبيعات خلال عام 2019

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مبيعات الأدوية شهدت ارتفاعًا بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارًا خلال 2018.

وأرجع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع المبيعات، إلى زيادة الطلب على المستحضرات بالسوق المحلية.

ويوجد بالسوق المحلية نحو 154 مصنعًا للدواء يغطى جميع الأشكال الصيدلانية، ويصل عدد المستحضرات المسجلة 14 ألف، متدوال منها 8 إلى 9 آلاف صنف.

وكانت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية قد حققت مبيعات بقيمة 53.9 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالى، بنسبة نمو %29.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وكانت قد حققت مبيعات العام الماضى بقيمة 51.59 مليار جنيه، ونمواً قدره %24 وأسهم فى الزيادة موافقة مجلس الوزراء فى يناير 2017 على زيادة الأسعار بنسبة 15 % و20 % للأدوية المحلية، وللأجنبية بين 30 و50 % لتفادى خسائر تعويم سعر الصرف.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية حصلت «المال» على نسخة منه، فإن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالى حصة سوقية %43.8 منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هى الحكمة الأردنية ”.

وعززت نوفارتس السويسرية صدارتها بقائمة الشركات الأكثر بيعاً للعام الثانى على التوالى، بحجم مبيعات بلغ 4 مليارات جنيه، ونسبة نمو 21.2 % عن الفترة نفسها من العام الماضى، بحصة سوقية بلغت 7.4 % من إجمالى مبيعات سوق الدواء.