شعبة الأدوية: ننتظر قائمة بتعريفة العقاقير الجديدة وموعد التطبيق

أحمد اللاهونى قال الدكتور محمد أشرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف، إن الشعبة فى انتظار إصدار إدارة الصيدلة قائمة بالمستحضرات التى شملتها الزيادة، وتحديد سعرها وموعد التطبيق.ووافقت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات ا

أحمد اللاهونى



قال الدكتور محمد أشرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف، إن الشعبة فى انتظار إصدار إدارة الصيدلة قائمة بالمستحضرات التى شملتها الزيادة، وتحديد سعرها وموعد التطبيق.

ووافقت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.

وطالب أشرف، وزارة الصحة بضرورة تطبيق نظام التسعير الإلكترونى للمستحضرات الطبية، وفقًا لما هو معمول به بجميع دول العالم، لعلاج التشوهات السعرية.

وحاولت “المال” التواصل مع الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لكن لم يتسن الحصول على رد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، متحدث وزارة الصحة، أن إدارة الصيدلة بصدد إصادر بيان رسمى خلال ساعات للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمستحضرات التى طالتها الزيادة.