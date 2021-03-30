شعبة الأدوية: نتوقع استحواذ المكملات الغذائية على 30% من صناعة الدواء في مصر

توقع علي عوف، رئيس الشعبة العامة لتجار للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تستحوذ المكملات الغذائية على نحو من 25 إلى 30% من حجم استثمارات صناعة الدواء خلال الفترة المقبلة.



وأشاد عوف خلال اجتماع الشعبة اليوم بالتسيهلات التى قدمتها هيئة سلامة الغذاء خاصة مع بدء جائحة كورونا، وبلغ عدد الشركات التى تقوم بإنتاج المكملات الرافعة للمناعة “فيتامين سي” 4 شركات فقط، وقامت الهيئة بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وأصبح يتم التسجيل خلال 6 شهور فقط، وبلغ إجمالي عدد الشركات المنتجة نحو 30 شركة، وتم تسجيل 1267 مكمل غذائي خلال عامين، وإنتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبيرعليها، وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية.



وأشاد عوف بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، وهيئة سلامة الدواء لتوفير أدوية بروتوكول كورونا، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية، يكفي حتى 12 شهرا، ولا يوجد نقص في أي دواء.



وطالب عوف هيئة سلامة الغذاء بتشكيل لجنة مشتركة مع الشعبة تنعقد بشكل شهري لحل أي أزمات، ولتذليل العقبات وتشجيع الاستثمارات.

