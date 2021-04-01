شعبة الأدوية: مدينة الدواء المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء (فيديو)

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن مدينة الدواء المصرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، تعمل على وضع مصر على الخريطة العالمية في صناعة الدواء.

وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج حقائق واسرار على فضائية “صدي البلد”، إن مصر تنتج 85% من احتياجاتها للدواء وبهذا الصرح العملاق سيتم تغطية الـ 15% التي يتم استيرادها.

وأضاف أن ما سوف يتم طرحه في الأسواق العالمية من أدوية خلال الـ 10 سنوات القادمة من الصعب على دولة أن تقوم باستيراده لتكلفته المرتفعة، مؤكدا أن مصر تحقق حلم دولة بتكنولوجيا حديثة.