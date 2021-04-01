اقتصاد وأسواق

شعبة الأدوية: مدينة الدواء المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء (فيديو)

بهذا الصرح العملاق سيتم تغطية الـ 15% التي يتم استيرادها
محمد مجدي 8:52 م, الخميس, 1 أبريل 21 8:52 م, الخميس, 1 أبريل 21

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أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن مدينة الدواء المصرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، تعمل على وضع مصر على الخريطة العالمية في صناعة الدواء.

وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج حقائق واسرار على فضائية “صدي البلد”، إن مصر تنتج 85% من احتياجاتها للدواء وبهذا الصرح العملاق سيتم تغطية الـ 15% التي يتم استيرادها.

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وأضاف أن ما سوف يتم طرحه في الأسواق العالمية من أدوية خلال الـ 10 سنوات القادمة من الصعب على دولة أن تقوم باستيراده لتكلفته المرتفعة، مؤكدا أن مصر تحقق حلم دولة بتكنولوجيا حديثة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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