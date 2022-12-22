شعبة الأدوية: رفع الفائدة يزيد من تكلفة الإنتاج وهذا تأثيره على الأسعار

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع سعر الفائدة سيرفع من تكلفة إنتاج الأدوية على الشركات، إضافة إلى أنه يزيد من أعبائهم في ظل ارتفاع سعر الدولار في البنوك بشكل طفيف.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وأضاف عوف في تصريحات لـ “المال” أن القرارات الجديدة من البنك المركزي قد تساهم في إحجام البعض عن زيادة الطاقة الإنتاجية أو الحصول على قروض جديدة لتنفيذ توسعات في المشروعات أو خطوط الإنتاج ما يضغط على السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القرار لا تأثير له على سعر الأدوية لأنه يتم تسعيرها بشكل إجباري وبالتعاون مع الجهات الحكومية.