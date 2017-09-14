شعبة الأدوية تطالب بالتصعيد ضد الشركات غير الملتزمة بسحب منتهية الصلاحية

معتز محمودطالبت شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية بالتصدى لممارسات بعض شركات الأدوية الممتنعة عن تطبيق القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 لوزير الصحة، والخاص بضرورة التزام الشركات المنتجة أو شركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة

معتز محمود

طالبت شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية بالتصدى لممارسات بعض شركات الأدوية الممتنعة عن تطبيق القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 لوزير الصحة، والخاص بضرورة التزام الشركات المنتجة أو شركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات والتى انتهت مدة صلاحيتها.

وأكد الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ضرورة تضافر الجهود لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة المرضى.

وأضاف صديق خلال اجتماع موسع ضم عددا من رؤساء شعب وأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات، أن وزير الصحة إذا كان جادا فى تطبيق القرار الذى أصدره، فسيقوم بإجبار الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن فى محافظة الإسكندرية هناك نحو 100 صيدلية أفلست أو على وشك الإفلاس؛ بسبب عمليات تدوير الأدوية، لافتاً إلى أن بعض السلاسل التجارية تقوم بالتعاقد على خطوط إنتاج صالحها وتصنيع الدواء وتحصل على خصومات كبيرة، مشددا على إمكانية التغاضى عن احتكار أى سلعة إلا الدواء.

وأكد الدكتور جمعة رزق، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسماعلية، ضرورة الضغط على الشركات لتطبيق هذا القرار قبل نهاية المهلة المحددة، لغسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية والمتبقى منها نحو ثلاثة أشهر فقط، محذرا من أن الدواء إذا خرج من حلقة تداول الشركات أو الصيدليات أصبح وسيلة لإعادة التدوير، لافتا إلى أن مافيا الدواء فى مصر لابد أن تواجه بحسم.

وأشار رزق إلى أن بعض الشركات تدعى أنها تنفذ القرار على غير الواقع إلا أنه سيتم تنفيذ جولات على الصيدليات بالمحافظات فى الفترة القادمة للتأكد من مدى التزام تلك الشركات بسحب الأدوية، لافتا إلى أنه خلال تلك الجولات على الصيدليات بالمحافظات سوف يتم إثبات حالة فى محضر الشرطة ومحضر الإدارة العامة لشئون الصيادلة لإقرار العقوبات الواردة فى القرار الوزاري.

وكشف رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسماعلية عن إعداد نموذج موحد لهذا الغرض سيتم توزيعه على الصيدليات لتعبئته، يشمل اسم الصيدلية ومديرها ورقم السجل التجارى وعنوان الصيدلية، وأشار بعض الصيادلة خلال الاجتماع إلى أن الصيدليات تبيع بالشريط كأقل وحدة مقبولة، فى حين تصر الشركات إذا قبلت استرجاع الأدوية المنتهية أن تكون المردودات بالعلبة وليس الشريط.

وقال الدكتور محمد أنسى، نقيب الصيادلة فى الإسكندرية، إن العامين الماضيين كانت فارقة فى مهنة الصيدلة، بعد التخبط غير المسبوق والذى شهد لأول مرة نواقص الأدوية بالآلاف، خاصة المحاليل لأول مرة أصبحت عبوات الأدوية يدون عليها ثلاثة تواريخ: إنتاج وتعبئة وصلاحية.

وأضاف أنسى أن هناك كما كبيرا من الأدوية يباع فى أماكن غير مرخصة بخلاف الصيدليات، لافتاً إلى أنه على مدار الفترة الماضية تم اكتشاف عدد كبير من الصيدليات، يكون الصيدلى بها مجرد محول يبيع اسمه للغير.