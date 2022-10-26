«شعبة الأدوية» ترحب بقرار «مدبولى» بتشكيل لجنة لبحث قرار تراخيص «المكملات الغذائية»

رحبت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تحت إشرافه لبحث قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022، الخاص بضم تراخيص شركات ومنتجات المكملات الغذائية لـ«هيئة الدواء»، بدلا من تبعيتها لـ”هيئة سلامة الغذاء”، وإلغاء ترخيص تصنيع وتداول الأصناف الصادرة من الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء قد حدد الفترة الزمنية لدراسة اللجنة بنحو 15 يوما منذ بداية تشكيلها فى مطلع الشهر الجاري.

أكد الدكتور وائل أبو الفتوح رئيس لجنة المكملات بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن اهتمام رئيس الوزراء بذلك الملف يؤكد مدى حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيزهم.

وكانت الشعبة فور صدور القرار سالف الذكر منتصف الشهر الماضى خاطبت العديد من الجهات المعنية ومنها “مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار والرقابة الإدارية، ووزارة القوى العاملة”، للمطالبة بإعادة النظر ودارسة القرار لتأثيراته السلبية على القطاع ككل.

وعبر أبو الفتوح عن أمله بضم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التجار العاملين بالقطاع كأعضاء داخل اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء.

وتضم اللجنة ممثلى غرفة الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية وهيئة الدواء.

وأثنى محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدرى ومنتجى المكملات الغذائية، على الاستجابة السريعة من رئيس الوزراء بعد اعتراضات شركات المكملات الغذائية على قرار 572.

وطالب رئيس الجمعية بضم أعضاء يمثلون التجار العاملين بالقطاع داخل اللجنة المشكلة، موضحا أن التجار يستحوذون على أكثر من %50 من عدد المستثمرين فى المجال.

وقال إن الجمعية تحتوى على 3250 شركة، من بينها 20 مصنعا فقط، مؤكدا أن عدد التجار العاملين بالقطاع أكبر من المصنعين، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة اقتصرت على ضم عدد من المصنعين ممثلين عن اتحاد الصناعات.

يذكر أن الجمعية المصرية لمصدرى ومنتجى المكملات الغذائية تم تشكيلها منذ مطلع الشهر الجارى وقيدت بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة تحت رقم 7279 بتاريخ 2022_10_1 طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون 149 لسنة 2019.

يشار إلى أن عدد الشركات المرخصة بالهيئة بلغ 3267، وعدد المنتجات المتداولة بالسوق 2500 من جميع الأنواع، ووصل عدد الإخطارات الصادرة 4390 من جميع الأنواع، وبلغ عدد المنتجات التى تحت التسجيل ما يقارب 5000، وعدد المصانع المرخصة 27 من ضمنهم 20 تحت الإنشاء. نيرمين إبراهيم