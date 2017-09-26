شعبة الأدوية تخاطب السيسي لفصل ملف الدواء عن الصحة

دعاء حسنى:تعتزم الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مخاطبة الرئاسة لمطالبتها بفصل ملف الدواء عن إشراف وزارة الصحة، وإسناده لمجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة مباشرة، وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التى يعانى منها، وتحتاج لتخصص فى الإشراف عليها، فضلا عن القيود المستمرة من قبل الوزارة على عم

دعاء حسنى:

تعتزم الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مخاطبة الرئاسة لمطالبتها بفصل ملف الدواء عن إشراف وزارة الصحة، وإسناده لمجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة مباشرة، وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التى يعانى منها، وتحتاج لتخصص فى الإشراف عليها، فضلا عن القيود المستمرة من قبل الوزارة على عمل شركات الدواء المعروفة باسم «التول» «التصنيع لدى الغير».

ويعد «التول» نظام لإيجار خط إنتاج، ويطلق عليه فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا «Tol Manufacturing، وتمثل كل شركات التول العاملة بمصر %5 من مبيعات السوق، التى بلغت 50 مليار جنيه بنهاية 2016، وفيما يصل عددها إلى 1200 مقابل 154 شركة دواء تعمل على انتاج الأدوية محلياً وفقاً للأعراف العادية.

وقال على عوف، رئيس الشعبة لـ«المال»، انها ستطالب خلال مؤتمر موسع يعقد اليوم الثلاثاء وجهت الدعوة لحضوره لممثلى شركات الأدوية وإدارة الصيادلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وبعض نواب البرلمان، بفصل ملف الدواء عن إشراف وزارة الصحة، فى ظل المشاكل الكثيرة التى تعانى منها سوق الدواء فى مصر، واحتياجه لتخصص فى إدراته.

وأضاف أن منظومة تسجيل الأدوية فى مصر تخضع سياساتها للتعديلات المستمرة، بسبب تغييرات قيادات وزارة الصحة، وهو ما يتسبب فى ارتباك كبير للشركات العاملة بالسوق وللمستهلكين.

وقال عوف إنه لحين تطبيق فصل إشراف وزارة الصحة عن ملف الدواء، ستطالب الشعبة بتشكيل لجنة مشتركة بين إدارة الصيدلة التابعة للوزارة والشعبة، لتنظيم منح تراخيص لشركات التول الجديدة، والتى من المنتظر أن يتراوح عددها بين 250 و300 شركة، باستثمارات تقترب بين 200 و300 ألف جنيه للواحدة، عبر وضع اشتراطات عمل معروفة لجميع صغار المستثمرين.

وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضي، بوقف قيد شركات التول، ومراجعة أوراق القائم منها، ووجه بيان رسمى الأحد الماضى بسرعة دراسة التماسات شركات التصنيع لدى الغير «التول»، حرصا على دورها كأحد أعمدة الصناعة ودعما للاستثمارات الخاص بها.

وتابع عوف: «نظام كيانات التصنيع لدى الغير ليس بدعة مصرية كما يشاع بإدارة الصيادلة بوزارة الصحة، بل معمول به عالمياُ، وهو مؤمن»، موضحاً أن مصنع الدواء هو من يستورد المادة الخام ويصنعها طبقا للمواصفات.