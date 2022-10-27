شعبة الأدوية : ارتفاع الدولار يرفع تكلفة الانتاج ويؤثر علي سعر الأدوية

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، ان ارتفاع الدولار سيكون له تأثير سلبي على أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة لانه سيرفع من تكلفة الانتاج على الشركات.

وأضاف عوف في تصريحات لـ “المال” أن جزء كبير من مدخلات الانتاج والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج بالدولار وهو ما ينذر برفع تكلفة الانتاج والاعباء على شركات الادوية خلال الفترة المقبلة.

الأدوية

وأوضح أن شعبة الأدوية ستدرس حالياً تأثير القرارات الجديدة بعد ارتفاع الدولار ورفع أسعار الفائدة وتأثيرها على شركات الادوية ، على ان يتم تقديم المقترحات والدراسات لهيئة الأدوية.

تجاوز سعر الدولار الـ 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيها للبيع و 22.70 جنيها للشراء .

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2%، في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.