شعبة الأدوية: اختفاء 192 صنفًا 12 منها دون بديل

دعاء حسنىأكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية بالسوق المصرية، لا تزال مستمرة، لا سيما فى 192 صنفًا، بينهم 12 غير متواجد تماماً فى الأسواق، للسرطانات، والهرمونات، والضغط، وتحسين المناعة للتنفس للأطفال، فيما يبلغ عدد نواقص الدواء التى لها بدائل فى الأسوا

دعاء حسنى

أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية بالسوق المصرية، لا تزال مستمرة، لا سيما فى 192 صنفًا، بينهم 12 غير متواجد تماماً فى الأسواق، للسرطانات، والهرمونات، والضغط، وتحسين المناعة للتنفس للأطفال، فيما يبلغ عدد نواقص الدواء التى لها بدائل فى الأسواق 180.

وأوضح عوف، أن ملف نقص الدواء، شهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بشهرى نوفمبر وديسمبر من 2016 توقيت بداية الأزمة، وتجاوزت نواقص الأدوية حينها قرابة 858 صنفًا، بينها 58 لم يكن لها بدائل.

أضاف، أن أزمة نواقص الدواء المستمرة منذ نهاية 2016، تعود لعدة أسباب بعضها يتعلق بنقص مفاجئ فى المادة الخام لإنتاج بعض الأصناف لكثرة الطلب فى بعضها عن الإنتاج، والبعض الآخر له علاقة بمشاكل فى تسعير شركات أجنبية لمنتجاتها فى الأسواق.

وأوضح، أن الشعبة تتواصل مع شركات الأدوية ومع وزارة الصحة لإيجاد الحلول لمشاكل بعض الأصناف التى تشهد نقصاً لأصنافها فى الأسواق، كأدوية الهرومونات.

وأكد رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن البنسلين الذى يستخدم فى علاج الحمى الروماتيزمية، متوفر حالياً فى الصيدليات خاصة الإنتاج المحلى، الذى تنتجه شركة المهن الطبية، أما الأصناف المستوردة تشهد نقص فى السوق حيث متواجدة ولكن بكميات قليلة.

كانت أزمة نقص البنسلين قد بدأت نهاية 2017، وشهدت السوق نقصًا شديدًا بالمعروض من الدواء، حتى قيام وزارة الصحة بضخ 3.3 مليون عبوة بنسلين طويل المفعول للمرضى، وتبعه إجراءات، منها صرف العلاج ببطاقة الرقم القومى وبتقديم روشتة حديثة من طبيب متخصص، وتوفير الأمبولات بمستشفيات الحكومة بالمجان، وضخ كميات كبيرة من حق البنسلين بالصيدليات الحرة، وتوفيرها بالسوق الحرة بسعر 7 جنيهات للأمبول، ونشر مفتشى الصيدلة بالأسواق، للإشراف على صرف البنسلين.