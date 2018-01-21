شعبة الأدوية: أزمة ألبان الأطفال مستمرة.. ونقص الاستيراد السبب

❏ على عونى: انفراجة فى البنسلين بعد ضخ الصحة 3.3 مليون عبوة منذ نحو أسبوعدعاء حسنىنقص معروض ألبان الأطفال غير المدعمة المستوردة مستمر من قِبل بعض شركات القطاع الخاص. هذا ما أكده على عونى، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.وأضاف، لـ«المال»، أن أبرز أصناف ألبان

❏ على عونى: انفراجة فى البنسلين بعد ضخ الصحة 3.3 مليون عبوة منذ نحو أسبوع

دعاء حسنى

نقص معروض ألبان الأطفال غير المدعمة المستوردة مستمر من قِبل بعض شركات القطاع الخاص. هذا ما أكده على عونى، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف، لـ«المال»، أن أبرز أصناف ألبان الأطفال التى تشهد نقصًا، صنفا «بيبيلاك» و«أبتاميل»، مؤكدًا أن هذا النقص بدأ منذ قرابة 3 إلى 4 شهور، ومستمر إلى الآن.

وذكر أن المشكلة الحالية سببها نقص استيراد الشركات لها، مما يخلق صعوبة فى إتاحة الكميات المطلوبة بالأسواق.

وأوضح عونى أن هناك بدائل أصناف ألبان للأطفال أخرى مدعمة معروضة بالأسواق، ومن بينها الألبان التى يستوردها الجيش والمعروضة بـ43 جنيهًا فى الصيدليات، وهى ألبان مستوردة عالية الجودة، ومصنَّفة ضمن أعلى 20 منتجًا بقطاع الدواء شهد مبيعات العام الماضى، فضلًا عن ألبان الأطفال المدعمة من وزارة الصحة والتى لا يتجاوز سعرها الـ5 جنيهات.

وأكد ملاءمة سعر الصنفين، للمستهلك، وملاءمة ألبان الوزارة لمحدودى الدخل، خاصة أن الطفل يستهلك علبتين أسبوعيًّا، لافتًا إلى أن ألبان وزارة الصحة المدعمة تُصرف بكارت للأم، بعد إجراءات، منها متابعة وضع الأم والطفل وتقديم ما يثبت عدم قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية للطفل، أو أن حالة الطفل الصحية تستدعى نوعًا محددًا من الألبان.

ومن المعروف أنه فى حال عدم توافر اللبن الذى اعتاد الطفل على استخدامه تضطر الأم لاستبداله بنوع آخر، وهنا يحدث مشكلة وهى عدم تقبل الطفل طعم اللبن الجديد، فقد اعتاد على طعم لبن معين، وقد تحدث نزلة معوية، وفقًا لآراء خبراء أطباء الأطفال.

فى سياق متصل أكد رئيس الشعبة العامة للأدوية انتهاء أزمة نقص البنسلين الذى يستخدم فى علاج الحمى الروماتيزمية، منذ قرابة أسبوع، بعد ضخ وزارة الصحة نحو 3.3 مليون عبوة، فى حين أن الاستهلاك لا يتجاوز 500 ألف عبوة.

وأوضح أنه يتم صرف العقّار المطلوب من الصيدليات على مستوى الجمهورية، أو من خلال صيدلية الإسعاف، فى حال لم يعثر عليه المريض عبر إظهار روشتة طبية تصف الحالة.

كانت أزمة نقص البنسلين قد بدأت منذ شهر، وشهدت السوق نقصًا شديدًا بالمعروض من الدواء، حتى قيام وزارة الصحة بضخ 3.3 مليون عبوة بنسلين طويل المفعول للمرضى، وتبعه إجراءات، منها صرف العلاج ببطاقة الرقم القومى وبتقديم روشتة حديثة من طبيب متخصص، وتوفير الأمبولات بمستشفيات الحكومة بالمجان، وضخ كميات كبيرة من حق البنسلين بالصيدليات الحرة، وتوفيرها بالسوق الحرة بسعر 7 جنيهات للأمبول، ونشر مفتشى الصيدلة بالأسواق؛ للإشراف على صرف البنسلي.

ولفت عونى، لـ«المال»، إلى أنه تلقّى طلبية منذ أسبوع لصيدلته الخاصة من الشركة المصرية للأدوية بنحو 60 حقنة من عقّار البنسلين، الأسبوع الماضى، وهذا دليل على انفراج كبير فى الأزمة، خاصة أنه فى وقت الأزمة كان الحصول على 5 أو 6 حقن من العقار فقط هو المتاح.