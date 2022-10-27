شعبة الأدوات المنزلية: زيادة الأسعار مرتبطة بتكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن الفترة الحالية صعبة على الجميع، ومثلما تم تخطي وعبور الفترات الماضية، سيتم عبور الفترة الحالية، موضحَا أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤثر بشكل واضح على أسعار الأدوات المنزلية.

وأكد رئيس الشعبة لـ”المال”، أن أسعار الأدوات المنزلية ستشهد زيادات فعلية خلال الأيام المقبلة، ولكن ذلك سيكون مرتبطَا بتكلفة مدخلات الإنتاج المستورد بعملة الدولار من المنتج نفسه، قائلَا: سيتم تطبيق الزيادة على سعر البيع من خلال قيمة الزيادة في مدخل الإنتاج.

يشار إلى أن سعر الدولار وصل منذ قليل، إلى مستويات غير مسبوقة ، ليسجل أعلى سعر لبيع الدولار 23.42 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.

وأعلنت عدة شعب بالغرف التجارية، نيتها عقد اجتماعات عاجلة لبحث تأثيرات رفع سعر الدولار أمام الجنيه، وتأثيراتها على السوق المحلية، والمنتجات التي يتم طرحها للمستهلكين.

ومن بين تلك الشعب، شعبتي الحلويات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، والشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية.