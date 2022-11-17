شعبة الأدوات المنزلية: زيادات من 5 إلى 7.5% في أسعار الأجهزة الكهربائية (فيديو)

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك زيادات حاليا تتراوح من 5 إلي 7.5% في أسعار الاجهزة الكهربائية ، موضحَا أن الاسباب نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وزيادة سعر الفائدة، وتأخر خروج مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأضاف هلال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن تلك الزيادات مقبولة في الوقت الحالي، كما أن هناك شركات كبري قامت بتحمل تلك الزيادات على نفسها، دون تحمليها على المستهلك النهائي.

وتابع هلال، أن هناك حالة من الركود في سوق الأجهزة الكهربائية ، كما ان المواطن يقوم حاليًا بشراء احتياجاته الضرورية فقط، وليس كما يحدث من قبل حيث كان يقوم بشراء أكثر من ثلاجة أو أكثر من غسالة، مثل العرائس الجدد.

وأشار هلال، إلى أن اعتبار الأجهزة الكهربائية مثل شاشة التلفزيون سلعة رفاهية ليس صحيحًا، إلا في حالة كان المنزل يحتوي على أكثر من شاشة تلفزيون، موضحَا أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الأجهزة الكهربائية والمستورد لا يتعدي 5%، من الثلاجات والغسالات ذات الاحجام الكبري.