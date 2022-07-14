شعبة الأدوات المنزلية : ارتفاعات مرتقبة في أسعار السلع ستتجاوز 7%

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الوقود بدءا من صباح يوم الأربعاء، ستنعكس علي أسعار السلع وبينها الأدوات المنزلية بزيادات ستتجاوز7%.

وتابع الطحاوي في تصريحاته لـ”المال”، أنه بخلاف التكلفة المباشرة لرفع أسعار السولار علي تكلفة نقل السلع، قائلا؛” هناك زيادات غير مباشرة وتضخم في أسعار كافة السلع ستجبر التاجر علي رفع أسعار السلع وقد تصل لنسب أكبر من ارتفاعات أسعار السولار”.

ويري الطحاوي، صعوبة قرار رفع سعر الوقود في تلك الفترة خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم منذ بداية العام ، والركود الشديد في الأسواق.

وبحسب الرفع الذي تم في أسعار الوقود صباح يوم الاربعاء ، فلقد قفز سعر لتر بنزين 80 بنسبة 6.6% و92 بنسبة 5.7% و95 بنسبة 10.3%، كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4% والمازوت 8.7%.

ووفقا الأسعار الجديدة للوقود صباح اليوم الأربعاء، فإن أسعارها تفصيليا لسعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة جاءت كالتالي : 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

كما تم زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.