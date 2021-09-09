«شعبة الأدوات المكتبية»: 10 إلى %15 ارتفاعا فى الأسعار خلال موسم 2022/2021

أكدت شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأدوات المكتبية من أقلام وكراسات وورق شهدت ارتفاعا فى السوق المحلية بنسب بين 10 إلى %15 خلال الموسم الدراسى 2022/2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

كشف أحمد أبو جبل، رئيس الشعبة، أن السبب وراء زيادة الأسعار هو ارتفاع نولون الشحن للسلع المستوردة للأدوات المكتبية.

ويتوزع حجم استهلاك مصر من الأدوات المكتبية بين %50 مستوردا، ومثلها إنتاجا محليا.

وأضاف أبو جبل، فى تصريحات لجريدة «المال»، أن حجم التصنيع المحلى من الأدوات المكتبية يختلف من سلعة لأخرى، حيث يبلغ %70 على سبيل المثال فى «القلم الرصاص»، ويتراوح بين 80 إلى %90 للقلم الجاف، و20 إلى %30 فى «الأستيكة».

أوضح أبو جبل أن معرض «أهلا مدارس» سينظم اعتباراً من 16 سبتمبر ولمدة شهر كامل بأرض المعارض بمدينة نصر بقاعة الصندوق الاجتماعى.

ولفت إلى أن الشركات العارضة ستقدم منتجاتها بتخفيضات تتراوح بين 30 إلى %50 عن سعر السوق خلال المعرض.

وأوضح أن الغرفة التجارية بالقاهرة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ستتحمل تكاليف مشاركة المكتبات والشركات العارضة فى المعرض بالكامل، من إيجارات وتكاليف إضاءة وغيرها، بما يسمح بتقديم تخفيضات على المستلزمات المدرسية المعروضة خلاله بنسب تتجاوز %30.

وكان المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أعلن الأحد الماضى عن بدء الغرف التجارية بكل المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال إطلاق معارض «أهلا مدارس» بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم وضع جميع الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأوضح العربى أن الغرف التجارية بكل المحافظات اتخذت الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين %30 إلى %50 على مستلزمات المدارس بما فى ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومسلتلزماتها.

وسيتم توفير جميع السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعار النهائية للبيع. وأكد العربى أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضى والذى كان قد شهد تنظيم 19 معرضا أساسيا فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضا متنقلا، كما شارك العام الماضى حوالى 175 شركة فى مختلف المحافظات