شعبة الأدوات المكتبية توضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

قال بركات صفات عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن الكتاب الخارجي مهم جدًا للطالب، موضحا أن الدروس الخصوصية تعتمد بشكل كبير على الكتب الخارجية .

وأضاف صفا خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم، أن الكتاب الخارجي تأثر سعره مثل مختلف السلع الأخرى، موضحَا أنه منذ شهر مارس الماضي وتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ارتفعت أسعار الورق من 15 ألف جنيه للطن إلى 40 ألف جنيه حاليًا.

وتابع: “ننتج في مصر الورق من خلال شركتي ادفو وقنا والأسعار تتراوح من 35 ألف إلي 40 ألف جنيه، وارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على جميع السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن”.