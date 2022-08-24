شعبة الأدوات الكهربائية تطلب ضم 12 خامة لقائمة المستلزمات المستثناة من «الاعتمادات المستندية»

انتهت شعبة صناعة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس بهاء العادلي، من حصر مستلزمات ومكونات الإنتاج التي تطالب المصانع العاملة في القطاع باستثنائها من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.

وقال المهندس بهاء العادلي، في بيان للشعبة اليوم ، إن الشعبة حددت 12 بندا من مستلزمات الإنتاج لضمها إلى قائمة الخامات المستثناة من العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتي تم إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري و مصلحة الجمارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن.

وأضاف أن شعبة صناعة الأدوات الكهربائية رفعت مذكرة بشأن مستلزمات الإنتاج المطلوب إعفاؤها من الاعتمادات المستندية، إلى المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تمهيداً لإرسالها إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للسماح باستيراد تلك البنود وفق قواعد مستندات التحصيل.

وأوضح «العادلي»، أن القائمة التي أعدتها شعبة صناعة الأدوات الكهربائية تضمنت أجزاء لمبات LED (بند جمركي 3926907000)، أجزاء إشارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها (بند جمركي 9405920090)، خانق تيار “بالاست” إلكتروني لمصابيح أو أنابيب التفريغ ( بند جمركي 8504101000)، صمامات ثنائية عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ( بند جمركي 8541100000).

وأشار إلى أن قائمة مستلزمات الإنتاج التي طالبت الشعبة باستثنائها من الاعتمادات المستندية شملت أيضا أسلاك للف البوستات بوبيناج من نحاس معزولة للكهرباء بمواد أخرى أو مؤكسدة و إن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية ( بند جمركي 8544119090)، مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية ذات تردد قدرة 50/60H2 (هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لاتقل عن K.VAR0,5( كيلو فار)( مكثفات الطاقة) ( بند جمركي 8532100000).

وتضمنت القائمة كذلك، أجزاء مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) ( بند جمركي 8532900000)، أصناف أخرى ملولبة مماثلة للبراغي والصواميل والمحاجن من حديد صب أو حديد أو صلب (بند جمركي 7318190000)، أجهزة كهربائية لوصل و قطع او الوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية، مانعات الصواعق، الموصلات الأخرى، علب التوصيل لجهد لايتجاوز 71000(فولت) (بند جمركي 8536909000)، دوي لمبات لجهد لايتجاوز 7000(فولت)(بند جمركي 8536610090)، لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم، لمبات بهالي دات معدنية تضيء بالتفريغ عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية (بند جمركي 853920000)، مكبرات صوت غير مركبة في الهيكل (بند جمركي 8518299000).



وشدد المهندس بهاء العادلي، على أهمية تدبير العملة الصعبة لحل المشاكل مع الموردين في الخارج وتسهيل الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج المتراكمة في الموانئ الأمر الذي يسهم في عودة الاستقرار لسلاسل الإمداد للمصانع.

ولفت إلى أن المجتمع الصناعي يتفهم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لعدم استنزاف الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على الموارد الدولارية، ولكن في المقابل ينبغي تلبية احتياجات المصانع من الخامات لإنقاذها من التوقف عن العمل وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.