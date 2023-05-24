شعبة الأدوات الصحية: توافر معروض السلع وراء استقرار السوق

قال فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق تشهد استقرارا عند معدلاتها الطبيعية في هذا القطاع، نتيجة توافر المعروض مقارنة بالطلب.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات اليوم أن توجهات الدولة بتحول المستوردين تدريجيًا إلى التصنيع أدّى إلى زيادة معروض الأدوات الصحية، ومن ثم استقرار السوق، فضلًا عن أن التوجه إلى التصنيع وفر فرص عمل كثيرة للشباب، وهذا الأمر يزيد تدريجيًا مع مرور الوقت نتيجة التوسع في الإنتاج والتصنيع.

وأوضح رئيس شعبة الأدوات الصحية أن زيادة المعروض بالسوق أدت إلى ثبات الأسعار ، حيث إن السوق الحرة تحكمها آليات العرض والطلب، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار في ظل الاتجاه المتزايد إلى التصنيع الملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأشار عبد الجليل إلى أن أكثر من 60% من المستوردين في قطاع الأدوات الصحية تحولوا إلى مُصنعين، وستزداد هذه النسبة في المرحلة القادمة تماشيًا مع توجه الدولة، وهو ما يشير إلى مزيد من استقرار السوق.

وأشاد رئيس شعبة الأدوات الصحية بدور غرفة القاهرة في تشجيع أصحاب هذا القطاع ودعمهم من أجل تطبيق توجهات الدولة بالتحول إلى التصنيع ومناقشة مقترحاتهم في هذا الشأن.

كذلك السعي إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات والتوعية بجميع القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة ومناقشة كل الآراء حول هذا الشأن من خلال مؤتمرات وندوات واجتماعات مستمرة لتوعية جميع الأنشطة وليس قطاع الأدوات الصحية فقط.