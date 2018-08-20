شعبة الأخشاب: 10% زيادة في الأسعار

منير راغب: السعر يبدأ من 5800 وحتي 10 آلاف جنيه للمتر المكعبدعاء حسنيأكد منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأخشاب شهدت أرتفاعات تقترب نسبتها من 10% عن الشهر الماضي بسبب تحسن الطلب داخلياً عليها، وزيادة اسعارها عالمياً. وأرجع راغب في تصريحات لـ"

منير راغب: السعر يبدأ من 5800 وحتي 10 آلاف جنيه للمتر المكعب





دعاء حسني

أكد منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأخشاب شهدت أرتفاعات تقترب نسبتها من 10% عن الشهر الماضي بسبب تحسن الطلب داخلياً عليها، وزيادة اسعارها عالمياً.

وأرجع راغب في تصريحات لـ”المال”، ارتفاع أسعار الأخشاب، إلى زيادتها عالمياُ، حيث ارتفع أسعار الخشب الزان المستورد من رومانيا ويوغسلفيا خاصة بعد تراجع عملتهم المحلية.

وأضاف أن كلاً من دول السويد وفنلندا وروسيا، رفعت من أسعار الخشب لأصناف البياتبين والديكورات، ويتراوح سعر المتر المكعب من تلك الأصناف حالياً بين 5800 – 6500 جنيه حسب الدرجة والمنشأ.

وتابع أن سعر الخشب الزان القصير المستورد من رومانيا ويوغسلفايا يتراوح بين 8500 إلى 9000 جنيه للمتر المكعب حسب الدرجة والمنشا، أما الزان الطويل فسعره بين 9500 إلى 10 آلاف جنيه وفقاً للدرجة والمنشأ.

وعن رفع العاصمة الإدارية الجديدة لأسعار الخشب بسبب أعمال الإنشاءات التي تجري بها حالياً، يقول راغب أن المستورديين الكبار هم من يقوموا بالإستيراد المباشر والتوريد لها، وليس لها تاثيرات علي أسعار الأخشاب بالسوق المحلية.

كان أحدث تقريراً صدر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء مؤخراً، كشف عن زيادة خشب سويد موسكي “فنلندي” خلال شهر يونيو بقيمة 5000 آلاف جنيه لكل متر مكعب، حيث سجل المتر المكعب قيمة 70 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 65 ألف جنيه خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة بلغت 7.7%.

في حين ارتفع المتر المكعب من خشب الزان مبخر روماني بقيمة 500 جنيه خلال شهر، حيث سجل المتر المكعب قيمة 11.5 ألف جنيه خلال يوليو مقابل 11 ألف جنيه خلال شهر يونيو الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5%.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة ثبات أسعار خشب الكونتر المضغوط عند قيمة 500 جنيه لكل متر مكعب مقابل 460 جنيها عن نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى ثبات أسعار أرضيات “HDF” قشرة قرو أو زان سمك 8 مم عند 170 جنيها لكل متر مربع.