اقتصاد وأسواق

«شعبة الأخشاب» تلتقى وزيرة التجارة لبحث خفض الورادات والمشاركة بإنشاء مصنع الـ«mdf»

ينتج الألواح المصنّعة من جريد النخل
دعاء حسني 9:29 ص, السبت, 27 مارس 21 9:29 ص, السبت, 27 مارس 21

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تعقد وزارة التجارة والصناعة اجتماعا خلال الشهر الجارى، مع شعبة تجار الاخشاب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة ترشيد الواردات وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح mdf المصنعة من جريد النخل.

كشف محسن التاجورى، وكيل الشعبة، أن الوزارة تسعى لتعظيم الإنتاج المحلى وخفض الواردات، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش فرص مشاركة مستثمرى القطاع فى المصنع الجديد الذى تعتزم الوزارة إنشاءه.

وأوضح لـ«االمال» أن الحكومة تدعم تعميق الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة، الأمر الذى سيسمح أيضا بتوفير المزيد من فرص العمل.

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 وتستورد مصر أخشابًا بقيمة قرابة 1.4 مليار دولار سنويا، من 6 دول بينها رومانيا وإيطاليا والصين.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد ترأست اجتماع اللجنة العليا للأخشاب فى 21 مارس الجارى، والتى شُكلت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والرى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والإسكان والنقل والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب عدد من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال الأخشاب.

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وقالت الوزيرة إن المهام الأساسية للجنة تتضمن إعداد دراسة متكاملة حول آليات تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية وجريد النخيل وقش الأرز وإعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج ألواح الـMDF بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات قطاع الأثاث من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى بالسوقين المحلية والخارجية إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الأخشاب.

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بقلم دعاء حسني

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