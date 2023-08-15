شعبة الأخشاب: تراجع الطلب يدفع الأسعار للانخفاض

كشف منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية فى القاهرة عن تراجع معدلات الاستيراد بنسبة %50 منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معللًا ذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه واستمرار الأزمة الروسية والأوكرانية إضافة إلى ركود نسبى فى الطلب ساهم فى هبوط الأسعار.

يذكر أنه تم استيراد أخشاب بقيمة تصل إلى 558 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، وذلك وفقَا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وقال راغب فى تصريحات خاصة ل«المال» إن أبرز الدول التى يتم استيراد الاخشاب تشمل روسيا، فنلندا، السويد، رومانيا، أمريكا، موضحَا أن الخشب الموسكى والأبلكاش يعدان الأبرز استخدامًا فى السوق المحلية .

وأضاف راغب أن تراجع الاستيراد أدى إلى انخفاض أسعار الاخشاب المستوردة خاصة فى متر الأبلكاش الروسى والذى فقد 18 جنيهًا من سعره، ليصل إلى 172 بدلا من 190، كذلك متر « الفنلندي» ماركة بى بى سى بنحو 20 جنيهًا ليصبح 200 بدلا من 220.

وتابع أن السعر التجارى لباقى أنواع الأخشاب لم يتغير وهى نوعية الموسكى الروسى درجة رابعة من 13 إلى 14 الف جنيه، ودرجة خامسة من 12500 إلى 13500 ، بينما درجة سادسة من 10500 جنيه إلى 11500 جنيه.

وأستكمل راغب قوله أن سعر متر خشب الزان الرومانى قصير ( من1 متر إلى 1.7 متر) يتراوح من 21 إلى 22 ألف جنيه، والوسط يتراوح من 24 إلى 25 ألف .

ولفت إلى أنه رغم تلك الانخفاضات وثبات الأسعار إلا أن هناك ركوداً واضحاً فى مبيعات الأخشاب، خاصة مع ارتفاع أسعار غرف النوم العمولة والتى شهدت زيادات بنحو 15 و25 ألف فى الغرفة الواحدة. وأكد أن سعر الغرفة العمولة والتى كان يبلغ سعرها 10 آلاف جنيه تبلغ حاليًا 25 ألف ، والتى كانت تباع بسعر 25 ألف قفزت إلى 50 ألفا.