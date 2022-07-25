شعبة «الأحذية والمصنوعات الجلدية» في الإسكندرية تخفض توقعات مبيعات الموسم الصيفي

خفض عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية في الغرفة التجارية في الإسكندرية التوقعات بشأن المبيعات خلال موسم الصيفي هذا العام ، مرجعين ذلك لعدد من المؤشرات التى تدل على ضعف المبيعات المحققة خلال الفترة القادمة.

وأوضح البعض أن بعض المحلات التي فتحت عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك تعاني من ضعف البيع وتبيع قطعا محدودة رغم أنها موجودة في أماكن راقية ، لافتين إلى أن هناك بعض الناس التي أصبحت تتجه الاستهلاك للضروريات .

وأعتبر البعض أنه لا يوجد آمال كبيرة معقودة من العديد من التجار على موسم الصيف خاصه في ظل الظروف العالميه والظروف الاقتصادية المحلية ، لافتين إلى أن من قام بالشراء في العيد قبل أسابيع سيقوم باستخدام المنتجات في موسم الصيف .

ضعف المبيعات

فى البداية أكد محمد أبو الخير عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن التوقعات بشأن الموسم الصيفي الحالي ليست كبيرة ، لافتا الى أن تلك التوقعات تأتى فى ظل ضعف البيع خلال فترة موسم عيد الأضحى .

وأضاف أبو الخير أنه من لم يقم بالشراء خلال فترة موسم العيد ، من غير المتوقع أن يشتري في موسم الصيف .

وأوضح أن بعض المحلات التي فتحت عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك تعاني من ضعف البيع وتبيع قطعا محدودة رغم أنها موجوده في أماكن راقية.

وأشار إلى أن هناك محلات كثيرة لا تزال عليها أموال وغير قادرة على السداد ، لافتاً إلى أن بعض المحلات أصبحت غير قادرة على دفع الإيجارات أو سداد أجور العاملين فيها .

وكما أشار أبو الخير إلى أن التاجر وصاحب المحل يقول أنه لا يبيع وأنه لا يستطيع توفير ثمن المنتجات ، لافتاً إلى أنه في الماضي كان يتم التعامل مع نحو ثلاثين أو 40 تاجر ، أما الآن فإن الورشة أصبحت تتعامل مع خمس إلى ست تجار فقط ، وتكون مضطرة للتعامل معهم .

وقال أبو الخير إن عدد الورش أصبح أعلى من نسبة التجار التي يتم البيع اليها وبالتالي الورش أصبحت تضطر للبيع الآجل حيث أن هذه الورش تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من الأفراد.

ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع لم يعد يؤدي إلى استمرار التشغيل الورش لأنه لو استمر الوضع الراهن سيغلق الجميع لا محاله .

وأشار البعض خلال الفترة الماضية إلى أن منتجات العديد من الورش والمصانع العاملة فى المجال وغيرها والمخصصة للتسويق والبيع خلال موسم عيد الأضحى المبارك لا تزال تتراكم بالأسواق ، محذرين من أن ذلك سيعرض العديد من المنشأت للانكشاف مالياً خلال الفترة القادمة نتيجة عجز القائمين عليها عن سداد التزاماتهم لدى الغير.

ويتميز الموسم الصيف بشكل ما بنوعيات من المنتجات وفى مقدمتها الأحذية أو النعال المفتوحة ، والتى يعتبرها البعض هي الملاذ الآمن لإطلالة مريحة للرجال، ، خاصة أنها تعتبر خياراً مريحاً جداً، وربما تجعل الرجل يبدو أقل أناقة.

مؤشرات لا تدعو للتفاؤل

بدوره قال محمد أحمد الصبروتى سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن التوقعات بشأن الموسم الصيفي هذا العام ليست متفائله فى ضوء المؤشرات الراهنة ، لان الموسم حاليا يعتبر قد أنتهي للبعض .

وأشار الصروتى إلى أن بعض المستهلكين قاموا بشراء منتجات خلال موسم عيد الاضحى قبل أسابيع ما قد ينعكس على الموسم الصيف .



وتابع : “لم يعد هناك قدرة لقطاعات عريضة على شراء الأحتياجات للعيد ثم الشراء بعد ذلك لاحتياجات الصيف”، لافتاً إلى أن هناك أولويات أخرى أصبحت موجودة للعديد من الأسر منها الطعام والمأكل والمشرب .

وأوضح، أنه لا يوجد آمال كبيرة معقودة من العديد من التجار على موسم الصيف خاصة في ظل الظروف العالمية والظروف الاقتصادية المحلية ، لافتا إلى أن من قام بالشراء في العيد سيقوم باستخدام المنتجات في موسم الصيف .

ويعد موسم الصيف من المواسم الهامة التى تنتظرها بعض بيوت الأزياء العالمية، لإطلالة أنيقة ، وكذلك بعض منتجى الأحذية لطرح موديلات من القطع الأساسية بإطلالة الرجل، وعادة ما تأخذ حيزاً من الاهتمام أكثر من الأحذية النسائية في بعض الأوقات، إذ ربما تعبّر عن ذوق وشخصية الرجال، وتصنع فارقاً في إطلالته ككل.