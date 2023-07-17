«شعبة الأجهزة المنزلية»: وصلات التكييف و«المشترك» السبب فى الماس الكهربائي

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن الأجهزة الكهربائية التي يجرى تصنيعها محليًّا أو يتم استيرادها تتم وفقًا للموصفات المصرية القياسية المتماشية مع البيئة المصرية.

تابع خلال مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “يجب على المواطنين الاهتمام بوصلات الكهرباء الخاصة بتشغيل تلك التكييفات، مثل السلك المغذي للتكييف، لا يمكن تركيب سلك 1 ملم أو 2 ملم، يجب أن يكون 3 ملم أو 4 ملم”.

ونصح المواطنين لتجنب الماس الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة بضرورة الاهتمام التام بشراء “المشترك” ذو المواصفات الهامة والآمنة قائلاً: فيه ناس بتروح تشتري مشترك كهرباء من على الرصيف وهو مجهول الهوية، ولا نعلم إن كان أمنا من عدمه”.

مكملاً في نصيحته التي وجهها للمواطنين: اشتروا مشترك الكهرباء من مكان كويس ومضمون بلاش توفر 60 جنيهًا وتشتري حاجة رخيصة خسائرها وخطورنتها أكبر بكتير”.

وواصل: “ابعدوا التلاجة عن الحائط 15 سنتيمتر، وخدوا بالكم فتحها وقفلها بيضعفها، ونضفوها كل 10 أو 15 يومًا، خاصة الثلاجات “الديفروست” وبلاش تملوا الفريزر على أخره.