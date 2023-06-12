«شعبة ألبان دمياط»: انخفاض معدل تصافي الألبان 15%.. وارتفاع أسعار المنتجات الفترة المقبلة

أكد المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط، أن معدل إدرار الأبقار من الألبان انخفض بنسبة تصل إلى 30% لأن الأعلاف والبرسيم هما الغذاء الرئسيي لها، ومع دخول فصل الصيف انتهى موسم إنتاج الألبان.

ولفت «قتيلو» في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن معدل تصافي الألبان في الوقت الحالي انخفض بنسبة 15% أي كل 10 كيلو ألبان ينتج 1 كيلو جبن رومي عن عمر يوم في كافة المصانع، لافتا إلى أنه مع دخول فصل الصيف كل 10 كيلو ألبان ينتجون 850 جرام جبنة رومي عن عمر يوم.

وأشار إلى أن مستوى جودة الجبن التي يتم تصنيعها في فصل الصيف أقل من الجبن المصنع في موسم الربيع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة منتجات الألبان بنسبة من 10 إلى 15% الفترة المقبلة مما يتسبب في تراجع الإقبال على المنتجات.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، بالإضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

«البحراوي»: ارتفاع أسعار الحليب الخام بداية من الشهر المقبل بنسبة لا تقل عن 30%

في سياق أخر، أكد المهندس ولاء البحراوي عضو المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، أن هناك انخفاضا في الألبان المنتجة بصفة عامة في مصر بنسبة لا تقل عن 50% خاصة في صيف هذا العام نظرا لعدم توافر الأعلاف بالإضافة إلى عدم توافر البرسيم للأبقار في فصل الصيف.

وأضاف «البحراوي»، أن نسبة الدسم في الألبان تنخفض في فصل الصيف لأقل من 3 إلى 3.5% مما يؤثر على مستخرج الألبان من الجبن ومشتقاتها الأخرى، متوقعا ارتفاع أسعار الحليب الخام بداية من الشهر المقبل بنسبة لا تقل عن 30% نظرا لانخفاض المعروض من الألبان خاصة بعد لجوء من المزارع الكبرى بسبب ارتفاع تكاليف التربية للمواشي الحلابة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحليب الخام يؤثر على المنتج النهائي للألبان ومشقاتها من الجبن مما يؤدي إلى تراجع الإقبال عليها بنسبة 20% خاصة أن هناك انخفاضا في القوى الشرائية للمواطن بصفة عامة.

تعاني أسواق الألبان من العجز الكبير من منتجات الألبان بسبب خروج قطاع كبير من صغار مربي المواشي من المنظومة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، وفقا لتصريحات سابقة لـ عبد المعنم قتيلو رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط.

وأثر ذلك على إنتاج الألبان فأصبحت السوق تعاني من قلة الألبان، وبالتالي التأثير على أسعار الألبان وكافة المنتجات المرتبطة به ارتفاعا في مستويات الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10-15% نتيجة قلة المعروض من الألبان المترافق مع زيادة في حجم الطلب.