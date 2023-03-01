شعبة ألبان دمياط: المشاركة في معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30% على الأجبان

أكد عبدالمنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية في دمياط، أن غالبية مصانع الألبان في المحافظة متواجدة وبشكل احترافي في كافة معارض «أهلا رمضان» المنتشرة في مراكز المحافظة، لافتا إلى المصانع تعرض منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.

يشار إلى أن شعبة الألبان في دمياط اتفقت بداية شهر يناير الماضي مع عددًا من موردي الألبان والمصانع في محافظتي دمياط والدقهلية، على أن يكون أعلى سعر توريد داخل المصنع لكيلو اللبن البقري 11.5 مقابل 12.5 جنيها، و15 مقابل 17 جنيها متوسط كيلو اللبن الجاموسي باختلاف البنط كحد أقصى للسعر.

وأضاف «قتيلو» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مشاركة مصانع الألبان في معارض «أهلا رمضان» جاءت بناءا على توجيهات مؤسسة الرئاسة والتواصل المستمر بين شعبة الألبان في دمياط والمحافظة لعرض كافة المنتجات في المعارض تيسيرا على المواطنين وتوفير كافة المستلزمات من منتجات الألبان لهم مع قدوم شهر رمضان.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء منتجات الألبان والجبن المعروضة في المعارض الوقت الحالي، متوقعا ارتفاع نسب إقبال المواطنين على شراء الأجبان منتصف شهر شعبان نظرا لأن المصانع قامت بتصنيع منتجات تتناسب مع السحور في شهر رمضان.

جدير بالذكر أن الشعبة اجتمعت مع حوالي 15 مصنعا ممثلين عن محافظة الدقهلية وعددا من موردي الألبان لمنع المضاربات والخلافات التي ينتج عنها ارتفاع أسعار الألبان، وخلال الاجتماع تم إلزام حوالي 400 مصنع ومورد على التسليم للمصانع المنتجة للألبان بعد أن رأت الشعبة أن هذا هو السعر العادل في الفترة الحالية.

على جانب أخر، أكدت مصادر مسؤولة داخل شعبة الألبان في دمياط، أن الشعبة قامت بالتنسيق مع المحافظة للمشاركة في معارض أهلا رمضان بعد توفير الأماكن اللازمة من المحافظة للمصعنين تيسيرا لعرض منتجاتهم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك حوالي 20 مصنع تابعين لشعبة الألبان في دمياط مشاركين في سوق الأسعار المخفضة في دمياط تحت إشراف المحافظة والغرفة التجارية بكميات كبيرة من منتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين، مشاركة من الشعبة في توافر كميات من منتجات الألبان داخل محافظة دمياط.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءًا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة.

وتحرص الوزارة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.