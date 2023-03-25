شعبة ألبان الإسكندرية: 10 مصانع يشاركون في معارض «أهلا رمضان» بخصومات 15%

شارك عدد من مصانع وتجار الألبان في محافظة الإسكندرية بمنتجاتهم في معارض «أهلا رمضان» المتواجدة في كافة مناطق المحافظة بهدف التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على شراء المنتجات بعد التخفيضات الأخيرة.

قال إيهاب شرابية نائب رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية في محافظة الإسكندرية، إن هناك ما يقرب من 10 مصانع للألبان ومنتجاتها بالإضافة إلى عدد من تجار الألبان شاركوا في معارض أهلا رمضان بنسب تخفيض تراوحت من 5 إلى 15%، لافتا إلى أن الهدف من المشاركة هو تشجيع المواطنين للإقبال على شراء المنتجات.

وأضاف «شرابية» أن المصانع قررت المشاركة بمنتجات: «الجبن الأبيض والزبادي والرومي» المحلية، لافتا إلى أن المعارض تشمل أيضا كافة مصنعات الألبان من «الأرز باللبن» وغيرها من المصنعات التي يحتاج إليها المستهلكون طوال شهر رمضان بجودة عالية تتماشى مع متطلبات المواطن المصري.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على عملية شراء منتجات الألبان المعروضة داخل معارض أهلا رمضان، إذ تتراوح نسبة الإقبال من 40 إلى 50% في أول أيام شهر رمضان، متوقعا ارتفاع النسب تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة مع زيادة الطلب .

جدير بالذكر أن شعبة الألبان بالغرفة التجارية في الإسكندرية عقدت بداية الشهر الجاري اجتماعا عاجلا وموسعا مع عدد من المصنعين والمربيين وأعضاء الغرفة التجارية والتموين والزراعة بمقر الغرفة في محافظة الإسكندرية لمناقشة الارتفاع الغير طبيعي لسعر اللبن الجاموسي.

ويهدف الاجتماع إلى حث المربيين على الاستمرار في تربية الجاموس وإنتاج كميات كبيرة من الألبان لتغطية السوق المحلية بالكميات المطلوبة من الألبان.

«المنوفي»: الهدف من المشاركة توفير السلع للجمهور بأسعار مناسبة وبأعلى جودة

على جانب أخر، قال رامي المنوفي سكرتير شعبة الألبان بالإسكندرية، إن الهدف من مشاركة المصانع في معارض أهلا رمضان هو توفير السلع للجمهور بأسعار مناسبة وبأعلى جودة، لافتا إلى أن المشاركة جاءت تلبية لمخاطبة من وكيل وزارة التموين بالمحافظة بعد الاجتماع الأخير مع عدد من مصانع الألبان في الإسكندرية.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«المال»،أن أبرز المصانع المشاركة في معارض أهلا رمضان هي: «الأصدقاء لمنتجات الألبان وغنيم لمنتجات الألبان ومصنع بندق للجبن»، لافتا إلى أن كل شركة تقوم بطرح كميات كبيرة من المنتجات تستهدف بها المواطنين المقبلين على شراء منتجات الألبان.