شعبة ألبان الإسكندرية: تدريب المصنعين يساهم في تطوير صناعة الجبن الرومي بنسبة 60%

أكد رامي المنوفي سكرتير شعبة الألبان في محافظة الإسكندرية، أن إقامة دورة تدربية لمصعني الجبن والألبان لمدة 5 أيام بحضور عميد كلية الزراعة بالإسكندرية ونائب رئيس الجامعة ورئيس هيئة سلامة الغذاء وئيس غرفة الصناعات الغذائية، يأتي ضمن الجهود المبذولة من غرفة الصناعات الغذائية لتطوير صناعة الجبن الرومي.

كلية الزراعة بالإسكندرية كانت قد نظمت دورة تدريبية تحت عنوان تطوير صناعة الجبن الرومي لينافس في الأسواق العالمية إذ تهدف الدورة إلى ربط البحث العلمي بالمجتمع الصناعي والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التي أنتجها قسم الألبان بالكلية.

وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم حضور نحو 30 مُصنعا على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى أساتذة وأطباء الجامعات في قسم تطوير وتنقية تكنولوجيا الألبان، لافتا إلى أن الدورة عبارة عن قسم نظري وعملي لأصحاب المصانع العاملة في مجال تصنيع الألبان والأجبان.

وأشار إلى أنه خلال الدورة يتم تدريب المصنعين في كلية الزراعة عملي ونظري بهدف تطوير صناعة الجبن الرومي، لافتا إلى أن التدريب يساهم في تطوير صناعة الجبن الرومي بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% مما يساعد على تشجيع التصدير إلى الخارج والنهوض بالمنتج المحلي.

وأوضح أن رئيس سلامة الغذاء ناشد المصنعين بضرورة التسجيل ضمن القائمة البيضاء لفتح مجال التصدير إلى الخارج خاصة أن هيئة سلامة الغذاء في الوقت الحالي تعمل على سهولة الإجرءات الواجب توافرها لدى المصنعين للتسجيل في القائمة البيضاء التابعة لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن المصعنين ناشدوا رئيس هيئة سلامة الغذاء بضرورة تسهيل الإجراءات للعمل على التسجيل ضمن القائمة البيضاء.

وتقدم الدورة التدريبة جميع الخدمات والنصائح العلمية للمجتمع الصناعى، كما أنها ستقوم بمتابعة وتقييم لأفضل المقترحات البحثية والتى تقدم حلولاً عملية وتطبيقية للتحديات المطروحة في صناعة الجبن والألبان.

«شرابية»: تدريب مصنعي الألبان يهدف لزيادة تصدير الجبن الرومي

على جانب آخر أكد المهندس إيهاب شرابية نائب رئيس شعبة الألبان في محافظة الإسكندرية، أن الهدف من إقامة التدريب لمصنعي الألبان هو زيادة تصدير الجبن الرومي إلى الخارج، لافتا إلى أن تواجد الدكتور طارق الهوبي يساعد على إنهاء كافة العقبات التي تواجه المصنعين في التسجيل للقائمة البيضاء لبدء التصدير إلى الخارج.

وأضاف «شرابية» أنه تم مناقشة كافة العقبات التي تواجه المصنعين في مختلف محافظات الجمهورية للبدء في حلها وإزالتها بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية إلى المصنعين مما يساعد في زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، لافتا إلى أن الدورات التدريبية للمصنعين تساهم في تطوير صناعة الجبن الرومي بنسبة تتراوح من 50 إلى 60%.

وأشار إلى أن هناك دعم كامل من مجلس إدارة الغرفة بقيادة أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمود مرعي لتطوير صناعة الجبن الرومي في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن حرص كبير من المصنعين على حضور تلك الدورة للاستفادة منها والعمل على التوصيات الناتجة عنها.