«شعبة ألبان الإسكندرية»: تحريك سعر السولار يؤثر على ارتفاع نقل المنتجات بنسبة 1%.. وليس هناك زيادة في الأسعار

أكد رامي المنوفي سكرتير شعبة منتجات الألبان في محافظات الإسكندرية، أن تحريك أسعار السولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل على المصانع المصنعة للألبان في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السولار يتحملها أصحاب المصانع فقط وليس المواطنين.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت أمس الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الزيادة المتوقعة في ارتفاع نقل المنتجات والمواد الخام للمصانع طفيفة قد لا تتجاوز 1% على عملية النقل، لافتا إلى أن تحريك سعر السولار لا يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق المحلية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار التحريك لا يؤثر على المواطنين بالنسبة لقطاع الألبان خاصة أن المصنعين سيتحملون فارق الزيادة المقررة على لتر السولار تضامنا مع قرارات الحكومة والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن التجار يشعرون بارتفاع أسعار السلع الفترة الماضية مما تسبب في عمل تخفيضات وعروض على المنتجات لعدم حدوث ركود في الأسواق.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .