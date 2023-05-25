«شعبة ألبان الإسكندرية»: الشركات تسعى لثبيت أسعار المنتجات رغم ارتفاع المواد الخام

قال المهندس علي إبراهيم منتصر عضو شعبة الألبان في الإسكندرية، إن الشركات تسعى لثبيت أسعار المنتجات في السوق المحلية الفترة الحالية بالرغم من ارتفاع المواد الخام، لافتا إلى أن السبب في استقرار أسعار المنتجات هو ثبات سعر اللبن في السوق المحلية.

وأضاف «منتصر» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سعر فنطاس اللبن في الوقت الحالي بلغ 1100 جنيه مقابل 1200 جنيه بتراجع حوالي 100 جنيه في الفنطاس الواحد، لافتا إلى أن التراجع أحد الأسباب الرئيسية في عدم تحريك أسعار المنتجات.

وأشار إلى أن اللبن الخام يشكل النسبة الأكبر في تحريك السعر من عدمه بالرغم من أن ارتفاع السولار والمواد الخام يؤثر على عملية الصناعة بشكل كبير، لافتا إلى أن المصنعين لن يقوموا بنقل عبء الزيادة على المنتجات وبالتالي تصبح أسعارها مستقرة في السوق.

يشار إلى أن كلية الزراعة بالإسكندرية قد نظمت دورة تدريبية تحت عنوان تطوير صناعة الجبن الرومي لتنافس في الأسواق العالمية، إذ تهدف الدورة إلى ربط البحث العلمي بالمجتمع الصناعي والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التي أنتجها قسم الألبان بالكلية.

وتقدم الدورة التدريبة جميع الخدمات والنصائح العلمية للمجتمع الصناعى، كما أنها ستقوم بمتابعة وتقييم لأفضل المقترحات البحثية والتى تقدم حلولاً عملية وتطبيقية للتحديات المطروحة في صناعة الجبن والألبان.