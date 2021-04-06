اقتصاد وأسواق

شعبة أصحاب المقاهى بالإسكندرية تتقدم بطلب لإعادة النظر فى مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان

عرض المقترح على محافظ الإسكندرية
معتز محمود 5:33 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 5:33 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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تقدمت شعبة أصحاب المقاهى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بمذكرة إلى رئيس الغرفة أحمد الوكيل، بشأن مواعيد العمل فى خلال شهر رمضان المبارك، لعرضها على محافظ الإسكندرية عبر الغرفة .

وقال رامى أبو على، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المقاهى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة رفعت خطابًا لرئيس الغرفة قبل أسابيع، لعرضه على المحافظ بشأن مواعيد العمل الخاصة بالتشغيل خلال شهر رمضان المعظم.

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مقترح بالسماح بتمديد ساعات العمل

وأضاف أبو على أن الخطاب تضمن مقترح بالسماح بتمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المعظم مع الالتزام بالإجراءات الأحترازية .

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المقاهى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المقترح تضمن  تمديد ساعات العمل لتصبح من الساعة الخامسة مساء وحتى الثالثة صباحاً خلال شهر رمضان المعظم .

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وأكد أبو على أنه تم عرض اقتراح لرئيس الغرفة التجارية بمد ساعات العمل لمحلات المواد الغذائية  المختلفة على المحافظ عبر كتاب الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الوارد برقم 4 / 1671 بتاريخ 31 مارس 2021 .

وشمل اقتراح  رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية  بمد ساعات العمل لمحلات المواد الغذائية  المختلفة من المطاعم والمقاهى  والكافتيريات والسوبر ماركت و محلات البقالة والأفران  والعصائر والحلويات  حتى الساعة الثالثة صباحاً.

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بقلم معتز محمود

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