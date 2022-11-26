شعبان سعيد لـ«المال»: منة شلبي ليست ممنوعة من السفر وتداول جواز سفرها يمكن أن يتخذ ضده إجراء قانونيا

كشف شعبان سعيد المحامي بالنقض والمتولي قضية النجمة منة شلبي لـ”المال” ، أنه تم إخلاء سبيلها أمس بعد التحقيق معها ودفع كفالة مادية 50 ألف جنيه على ذمة القضية .

وأضاف أنه تم التحقيق مع منة بشكل حيادي تماما مثل أي مواطن مصري وخرجت بكفالة مادية ليست قليلة ، وذلك يحدث في مثل تلك القضايا وبكفالة أقل من هذا المبلغ أحيانا كثيرة ، منوها إلى أن الحديث على مواقع التواصل أنه لكونها نجمة مشهورة تم اخلاء سبيلها أمر غير صحيح تماما .

وأكد أيضا أنها غير ممنوعة من السفر خارج مصر لأنه لو كانت هناك نية للهرب لما تم إخلاء سبيلها وستمارس حياتها بشكل طبيعي .

وأوضح أنه بشان تداول جواز سفرها الخاص وعنوان إقامتها وانتهاك خصوصيتها بهذا الشكل فيمكن أن تتخذ نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي إجراء قانونيا في هذا الأمر لو أحبت منة ذلك .

والجمعة، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

ورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.وجارٍ استكمال التحقيقات.

كما أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على مميزات خاصة، بل إن النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في جميع النيابات على مستوى الجمهورية، ولا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكن للاتجار عادة.

وقال المصدر إن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وأضاف أن النيابة لم تأمر بإجراء تحليل للفنانة المتهمة، لأنها كانت قادمة من الخارج وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، وأنه ليس مناط عقاب، لأنها تكن قد تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وشدد المصدر القضائي، أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء.

والجمعة، ناشدت نقابة المهن التمثيلية الجميع بضرورة احترام خصوصية أعضائها، وخصوصًا الفنانة منة شلبي، وانتظار تحقيقات النيابة فيما نُسب للفنانة.