شعاع لتداول الأوراق المالية تتقدم 10 مراكز في يناير

منى عبدالباري تقدمت "شعاع" لتداول الأوراق المالية، 10 مراكز دفعة واحدة، في يناير الماضي، إلى المرتبة الـ 19، مقارنة بـ29 في ديسمبر، وسط قفزة في أحجام التداولات، والحصة السوقية.وحققت الشركة تداولات قيمتها 650.6 مليون جنيه، في يناير وحصة سوقية 1.1%، مقارنة بنحو 295 مليون جنيه تداولات في ديسمب

منى عبدالباري

تقدمت “شعاع” لتداول الأوراق المالية، 10 مراكز دفعة واحدة، في يناير الماضي، إلى المرتبة الـ 19، مقارنة بـ29 في ديسمبر، وسط قفزة في أحجام التداولات، والحصة السوقية.

وحققت الشركة تداولات قيمتها 650.6 مليون جنيه، في يناير وحصة سوقية 1.1%، مقارنة بنحو 295 مليون جنيه تداولات في ديسمبر، بحصة سوقية 0.6%.

ويأتي هذا التقدم الكبير عقب شهرين فقط من عودة شعاع للسوق المصرية، بعد توقف دام خمس سنوات، لتعلن الشركة عن اتجاهها للتحول إلى بنك استثمار متكامل.

كانت شعاع صرحت لـ “المال”، باستعدادها مضاعفة رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية والتوسع فى خدمات بنوك الاستثمار بالسوق المصرية.

وأعلنت لجنة العضوية فى البورصة المصرية، أعلنت 9 نوفمبر الماضي، موافقتها على إعادة استفادة شركة شعاع لتداول الأوراق المالية من نظم التداول، والمعمول بها فى البورصة، اعتبارًا من جلسة الأحد المقبل 12 نوفمبر.