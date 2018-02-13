شعاع كابيتال تطمح في أن تكون من أكبر 5 لاعبين في بورصة مصر

خالد بدر الدين:أكد جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار شعاع كابيتال الإماراتي إن ذراع البنك لتداول الأوراق المالية في مصر سيصبح من أكبر5 لاعبين في السوق المحلية بنهاية هذا العام.وقال جاسم الصديقي في مقابلة مع وكالة رويترز بأحد فنادق القاهرة المطلة على نهر النيل “عملنا على إعاد

خالد بدر الدين:

أكد جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار شعاع كابيتال الإماراتي إن ذراع البنك لتداول الأوراق المالية في مصر سيصبح من أكبر5 لاعبين في السوق المحلية بنهاية هذا العام.

وقال جاسم الصديقي في مقابلة مع وكالة رويترز بأحد فنادق القاهرة المطلة على نهر النيل “عملنا على إعادة فتح الشركة في مصر على مدار الستة أشهر الماضية… ترتيب الشركة الحالي رقم 18 بين شركات تداول الأوراق المالية العاملة في مصر”.

وأضاف “سنكون من أكبر خمس شركات في السوق المصرية بنهاية هذا العام من حيث نشاط تداول الأوراق المالية بإذن الله. وشعاع كابيتال بنك الاستثمار الأم سيكون البنك الاستثماري الأول في منطقة الشرق الأوسط“.

وأعلن الصديقي، وهو يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية التي اشترت حصة نسبتها 48.36 % في شعاع كابيتال الإماراتية في نوفمبر عام 2016، إن شركته في مصر “ستتحول لبنك استثمار خلال 2018.

ويتوقع الحصول على تراخيص لتقديم خدمات الاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة الأصول خلال هذا العام ولدينا 8000 من العملاء ذوي الملاءة المالية ولذا نتوقع جذب رؤوس أموال كثيرة إلى مصر باذن الله“.

وأضاف الصديقي أن شركته في مصر عندما تتحول “لبنك استثمار خلال هذا العام سيكون جل تركيزنا على الشركات والمؤسسات ولكن خدمات الأفراد ستكون متوفرة أيضا لدينا. هناك تعاف حاليا في الاقتصاد المصري وهذه فرصة للمستثمرين للدخول للسوق.

وذكرت وكالة رويترز إن ترتيب شركة شعاع لتداول الأوراق المالية جاء في المركز الثامن عشر بنهاية شهر يناير الماضى بين 137 شركة عاملة في سوق المال المصرية في مجال السمسرة وتداول الأوراق المالية من حيث قيم التداول بينما كان ترتيبها في المركزي 59 بنهاية ديسمبر الماضي.

ويبلغ رأس المال العامل لشعاع لتداول الأوراق المالية التي عاودت نشاطها في مصر خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي 90 مليون جنيه (5.1 مليون دولار) ورأسمالهاالمرخص به 500 مليون جنيه.

