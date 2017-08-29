شعاع كابيتال تسعى لإعادة خدماتها في مصر

وكالات- خالد بدر الدين أعلنت شعاع كابيتال، شركة الخدمات المالية المتكاملة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، أنها بدأت مباحثات رسمية مع الجهات التنظيمية في مصر، لمعاودة ممارسة أعمال خدمات الأوراق المالية في السوق المصرية. وذكرت وكالة إيتوس واير، أن مجلس إدارة شركة "شعاع كابيتال" و

وكالات- خالد بدر الدين

أعلنت شعاع كابيتال، شركة الخدمات المالية المتكاملة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، أنها بدأت مباحثات رسمية مع الجهات التنظيمية في مصر، لمعاودة ممارسة أعمال خدمات الأوراق المالية في السوق المصرية.

وذكرت وكالة إيتوس واير، أن مجلس إدارة شركة “شعاع كابيتال” وضع مهمةً واضحة المعالم، تهدف عبر السوق المصرية إلى توسيع نطاق خدمات الوساطة التي تقدمها الشركة من ضمن حزمتها الواسعة لخدمات قطاع أسواق رأس المال.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام شركة شعاع كابيتال، إن قرار استئناف عمليات الوساطة في مصر، والتي تم تعليقها طوعية في وقت سابق، بعد حالة الركود الاقتصادي التي تبعت عام 2008، والتي أثرت سلبا على أحجام التداولات يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية النمو الطويلة الأجل للمجموعة كما يعكس هذا القرار إيمان الشركة بأساسيات السوق المصري وعمق الفرص المتاحة فيه.

وأضاف فؤاد طارق خان “لدينا قناعة بوجود فرص متاحة غير مستغلة لخدمة العملاء الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق المصرية عبر خدماتنا في قطاع الأوراق المالية”.

وتابع “لدينا خطط طموحة لتوسيع منصاتنا خارج نطاق تواجدنا المحلي، لمنح للعملاء الحاليين والمحتملين مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق أخرى عبر حساب تداول واحد والاستفادة من مجموعة شاملة ومتزايدة من خدمات الوساطة كما نتطلع إلى إعادة إطلاق عملياتنا في مصر قريبا بتوجيه من السلطات المصرية والهيئات التنظيمية”.

وستشكل شركة “شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر” بمجرد إعادة ترخيصها من قبل الجهات التنظيمية إضافة مهمة إلى شبكة الوساطة المالية لدى “شعاع كابيتال” من خلال منح العملاء الأفراد وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء المنطقة منفذاً إلى الأسواق المالية المصرية.