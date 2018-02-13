شعاع كابيتال تستهدف تأسيس بنك استثمار متكامل فى مصر

إيمان القاضى وأحمد على:تسعى شركة شعاع كابيتال للاستثمارات المالية، إلى تأسيس بنك استثمارى متكامل فى مصر، قبل نهاية العام الجارى، يضم أنشطة الاستشارات المالية، والترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة الأصول، وأمناء الحفظ، بعدما أطلقت ذراع السمسرة برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.كشف جاسم الصديقى، رئيس م

إيمان القاضى وأحمد على:

تسعى شركة شعاع كابيتال للاستثمارات المالية، إلى تأسيس بنك استثمارى متكامل فى مصر، قبل نهاية العام الجارى، يضم أنشطة الاستشارات المالية، والترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة الأصول، وأمناء الحفظ، بعدما أطلقت ذراع السمسرة برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.

كشف جاسم الصديقى، رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال والرئيس التنفيذى لمجموعة أبوظبى المالية، عن أن شركته تدرس البدائل المتاحة لإنشاء البنك الاستثمارى، بالاستحواذ على كيانات قائمة، أو تأسيس أخرى جديدة.

أوضح فى تصريح لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان إطلاق ذراع السمسرة فى مصر، أن شركته تدرس إضافة نشاط «صانع السوق»، على غرار ما تقوم به فى السوق الإماراتية.

أشار الصديقى، إلى أن شركته تنظر بجدية فى نشاط الصناديق العقارية عقب حصولها على رخصة إدارة الأصول، موضحًا أن «شعاع كابيتال» تمتلك خبرة كبيرة فى ذلك المجال، إذ طرحت صناديق عقارية فى الإمارات.

قال أيمن حامد، الرئيس التنفيذى لشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن رأسمال شركة شعاع مصر للسمسرة المدفوع، يبلغ 90 مليون جنيه، حين يبلغ المرخص به 500 مليون جنيه.

أشار إلى أنه من المستهدف تنفيذ خطة إنشاء بنك استثمار متكامل بالسوق قبل نهاية العام الجارى، عبر إضافة أنشطة إدارة الأصول والاستشارات المالية، وأمناء الحفظ والترويج، وتغطية الاكتتابات.

وأوضح أن ذراع السمسرة الجديدة فى مصر تسعى لخلق قيمة مضافة عبر تقديم حلول استثمارية إقليمية للعملاء، واتاحة إمكانية التداول فى أسواق مختلفة للمستثمرين المحليين، كما أن الشركة لديها مركز أبحاث إقليمى يغطى 100 سهم بالمنطقة، لشركات كبيرة الحجم، وأخرى متوسطة وصغيرة.

وذكر أن شركة «شعاع مصر» تستهدف جميع فئات المستثمرين بالسوق المصرية، مؤسسات أو أفراد، مستشهدا بأنها ستعمل على تقديم خدمات الشراء الهامشى التى يستفيد منها الأفراد.

قال إن الشركة تنتظر موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية فى الإمارات لتنفيذ عملية استحواذ على شركة المتكاملة للسمسرة، لتحويلها إلى شعاع الإمارات للوساطة فى الأوراق المالية.

وشعاع كابيتال؛ شركة إمارتية تأُسست 1979، تختص فـى مجـالات الاسـتثمار والاستشـارات، وخدمـات أسواق رأس المال، وإدارة الأصـول والتمويـل الائتمانـى، وأسـهمها مدرجـة فـى سـوق دبـى المالـى، وتديـر عـدة شـركات تابعـة؛ شـعاع كابيتـال– والعربية السـعودية-تديـر أصـول وصناديـق اسـتثمارية عقاريـة-، وشـركة الخليـج للتمويـل المتوافقـة مـع أحـكام الشـريعة الإسـلامية، وشـركة شـعاع لتـداول الأوراق الماليـة – مصـر أحـدث إضافـة إلـى محفظـة المجموعـة.