شعاع كابيتال تستكمل تطوير ثاني فندق تحت إدارة روتانا

خالد بدر الدين:

أعلنت شركة شعاع كابيتال الإماراتية إحدى شركات الخدمات المالية المتكاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط عن الانتهاء من تطوير فندق جديد يمثل ثاني مشاريعها المشتركة في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجيتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقامت شركة شعاع كابيتال العربية السعودية التابعة لشعاع كابيتال الإماراتية بوضع المشروع تحت إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق إحدى الشركات الاقليمية الرائدة في مجال إدارة الفنادق وصاحبة الانتشار الواسع في العديد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى تركيا.

وذكرت وكالة ايتوس واير إن صندوق شعاع السعودية الفندقي هو الذى يتولى مهام إدارة أعمال تطويرهذا المشروع الحيوي في خطوة تتوافق مع الخطط التوسعية لشركة شعاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي كان آخرها الإعلان عن توجه الشركة للعودة إلى السوق المصرية.



ويضم الفندق الجديد 290 غرفة وستوديو وجناح وجميعها مصممة ومؤثثة بأسلوب راق وحس معاصر لتحقق للضيوف أقصى درجات الراحة والانسجام ليقدم مفهوم جديد للضيافة على مستوى المنطقة ويتوقع أن يحظى بصدى واسع لدى مسافري الأعمال و الترفيه على حد سواء.



وأكد عمر الجارودي الرئيس التنفيذي لشركة “شعاع كابيتال العربية السعودية” خلال حفل الافتتاح الرسمي الأسبوع الماضى بأهمية الانجاز الذي يمثله تدشين سنترو واحة الرياض بوصفها محطة رئيسية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين شعاع كابيتال ومجموعة روتانا والتي مثلت أولى معالمها بافتتاح فندق سنترو شاهين في جدة العام الماضي.



وقال الجارودي: “نؤكد عبر هذا الفندق الجديد التزامنا بتحقيق رؤيتنا بعيدة المدى لسوق الضيافة في المملكة العربية السعودية والتي تسجل نمو ملفتا ومتسارعا ونتطلع قدما للبناء على شراكتنا الناجحة مع روتانا وتعزيز تلك العلاقة المميزة التي تجمعنا عبر إطلاق وتدشين المزيد من فنادق سنترو في مختلف انحاء المملكة”.





ورحب سليم الزير نائب رئيس مجلس إدارة روتانا بالحضور وقدم شكره وتقديره لكافة شركاء المجموعة على هذا الإفتتاح الهام وشعوره بالفخر والسعادة بمشاركة الشركة في الحراك التنموي الذي تعيشه المملكة مع سعيها للمساهمة في تجسيد رؤية 2030 الطموحة وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 الذي يضمن تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كمركز تجاريٍ واقتصاديٍ ووجهة للسائحين والمستثمرين على السواء وإن افتتاح فندق سنترو واحة في العاصمة الرياض سيدعم الموجود من الغرف الفندقية ويدعم تنوع المنتج الفندقي بقطاع الضيافة في المملكة.



وأعرب عمر قدوري، الرئيس التنفيذي لروتانا عن سعادته بهذا التدشين، وأن الفندق الجديد يشكل حلقةً فريدة في مسيرة روتانا الحافلة في السوق السعودي وهو يأتي استجابة منا للرغبة المتزايدة لرجال وسيدات الأعمال في ميزانيات سفر وإقامة عصرية ومحددة حيث ما تزال هذه الشريحة من المسافرين غير مخدمة بشكل كاف وهنا يأتي مفهوم سنترو المصمم خصيصا لاستيعاب التوسع المتسارع لهذه الفئة من الضيوف ويقدم لها ما تحتاجه بما يتوافق مع ميزانياتها.



وأشار قدوري إلى أن سنترو واحة الرياض يعد الفندق الثامن الذي يتم افتتاحه تحت علامة سنترو من روتانا بالمنطقة والرابع لمجموعة روتانا على مستوى المملكة وذلك بعد افتتاح فندق سنترو شاهين جدة وقبله روش ريحان من روتانا الرياض والمروة ريحان من روتانا مكة والتي توفر للسوق الفندقي السعودي حاليا بأكثر من 1200 وحدة فندقية علاوة على وجود أربع فنادق قيد التطوير في المملكة والتي ستضيف ما يزيد على 880 وحدة ضيافة ضمن خطة المجموعة للتوسع الاستيراتيجية في السوق المحلي.



ويوفر الفندق ثلاث غرف للاجتماعات مجهزين بأحدث تقنيات وأدوات الأعمال والاجتماعات علاوة على الغرف العصرية المريحة كما يضم سنترو واحة ناد رياضى متكامل المرافق والخدمات وحمام سباحة لخدمة ضيوف الفندق وثلاثة مطاعم عصرية هي: سي. ديلي الذي يقدم الوجبات الخفيفة والسريعة على مدار الساعة وسي. تيست الذي يتسم بنمط عصري ونابض ومرح وقائمة تضم أشهى المأكولات العالمية ومطعم سوشي سنترو الذي يقدم لضيوفه مفهوم جديد للمطبخ الياباني العريق ضمن جو وإيقاع عصريٍ مبتكر.