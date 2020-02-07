«شعاع» ترجح استقرار نمو الناتج المحلي أعلى مستوى 5.5%

رجحت وحدة أبحاث شركة “شعاع” – مصر لتداول الأوراق المالية استقرار معدلات نمو الناتج المحلي لمصر أعلى مستوى 5.5% خلال العامين الماليين 2019-2020 و2020-2021 نظراً لاستقرار العوامل المساعدة.

وتوقعت “شعاع” – في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان “نظرة ترقب” – أن يحوم الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة حول منطقة 5.8%، مع تكرار نفس محركات النمو التي سادت منذ 2016.

يُذكر أن الناتج المحلي لمصر قد سجل نمواً بواقع 5.4% خلال العام المالي الماضي (2018-2019).

وذكر تقرير “شعاع” – الذي وصل “المال” نسخه منه – أن المحرك الأول للنمو خلال العامين الماليين يتمثل في ارتفاع مكونات اجمالي راس المال، خاصة الاستثمارات العامة التي من المرجح ان تحافظ على مستوى مرتفع مع استحواذها على حصة – تقترب من النصف – من اجمالي الاستثمار.

وأوضح التقرير أن النمو في إجمالي رأس المال سيكون مدعومًا إلى حد كبير بالمشروعات الوطنية التي شكلت حوالي 35% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام المالي 2018-2019، أما العامل المحفز الآخر فهو أي تخفيض في تكلفة الطاقة للقطاع الخاص، وهو بالفعل على طاولة الحكومة.

وأشارت “شعاع” إلى أن المحرك الثاني يتمثل في انتعاش تدريجي في الاستهلاك، يدعمه مسار التضخم، أما المحرك الثالث فيتضمن مساهمة إيجابية متواضعة من الميزان التجاري، بفضل تحسن الميزان التجاري لقطاع البترول وقطاع الخدمات.