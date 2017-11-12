شعاع تخطط لمضاعفة رأسمالها إلى 10 ملايين دولار

شريف عمر تستعد شركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، لاستئناف نشاطها، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات، مع وضع خطة للتحول إلى بنك استثمار متكامل فى السوق المحلية. وأعلنت البورصة المصرية، الخميس الماضى، عن موافقة لجنة العضوية على إعادة استفادة "شعاع" من نظم التداول المعمول بها، اعتباراً من جلسة

شريف عمر

تستعد شركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، لاستئناف نشاطها، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات، مع وضع خطة للتحول إلى بنك استثمار متكامل فى السوق المحلية.

وأعلنت البورصة المصرية، الخميس الماضى، عن موافقة لجنة العضوية على إعادة استفادة “شعاع” من نظم التداول المعمول بها، اعتباراً من جلسة اليوم، بعد توفيق أوضاعها، وتغيير اسمها إلى (SHUAA SECURITIES)، إثر تجميد نشاطها فى سبتمبر 2012 بناء على طلبها .

وقال شريف طلعت، الرئيس التنفيذى لـ “شعاع” إن شركته حصلت على موافقة الجهات المختصة على العمل من جديد بالسوق، برأسمال مبدئى يقارب 5 ملايين دولار، تعادل نحو 87 مليون جنيه، مشيرا إلى وجود خطة لمضاعفته إلى 10 ملايين دولار قبل نهاية العام الجارى، بهدف تعزيز الملاءة المالية و التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار بالسوق المصرية.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الشركة ستبدأ العمل بالسوق المحلية من خلال ذراع السمسرة، وتنفيذ عمليات التداول الطبيعية، مع التركيز على جميع نوعيات المستثمرين، من الأفراد والمؤسسات، والأجانب، على أن تتقدم فى غضون أسبوعين بطلب إضافة رخص البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والشراء الهامشى، و باقى الأنشطة المتخصصة.

جدير بالذكر أن مجموعة أبوظبى المالية، قد استحوذت فى نوفمبر2016 على %48.3 من رأسمال «شعاع كابيتال» الإماراتية، واتجهت لإعادة هيكلة أنشطتها «شعاع»، ومنها السعى إلى إعادة التواجد من جديد بالسوق المصرية، وعقدت قيادات المجموعة لقاءات مع مسئولين مصريين منهم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر.

وفى سياق متصل، أكد «طلعت» اهتمام إدارة «شعاع» بالتحول إلى بنك استثمار متكامل بالسوق المحلية، عبر إضافة أنشطة مالية أخرى بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها إدارة الأصول والمحافظ، بجانب الاستثمار المباشر والاستشارات المالية، وذلك فى إطار السعى إلى تقديم جميع الخدمات لعملائها، سواء فى المنطقة العربية أو الخارجية.

وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادى والتى بدأت بتحرير سعر الصرف، وإلغاء قيود تحويلات الأموال إلى الخارج وصدور قانون الاستثمار الجديد، ساهمت فى تعزيز النظرة التفاؤلية لمجموعة أبوظبى بشأن زيادة الاستثمار فى مصر، و الاستفادة من الرواج الحالى للبورصة، والذى ظهر فى الارتفاعات المتتالية للمؤشرات، مع ترقب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ولفت إلى أن “شعاع” ستتجه بنهاية العام الحالى لنقل مقرها الرئيسى من المهندسين إلى التجمع الخامس، عبر التواجد فى نفس مبنى بنك أبوظبى الوطنى مصر.

يشار إلى أن «شعاع كابيتال»، تملك عدة شركات أوراق مالية تعمل فى الأسواق الخليجية، ومنها «شعاع كابيتال» السعودية، ومؤسسة الخليج للتمويل، والخليج للتمويل بالسعودية، فى حين تملك مجموعة أبوظبى المالية عدة استثمارات مباشرة فى السوق المصرية، منها شركة «كابيتال العقارية» المالك الرئيسى لمشروع «البروج» السكنى بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوى.