«شعاع» تحدد أفضل 10 أسهم بالبورصة المصرية خلال 2020

حددت وحدة أبحاث شركة شعاع مصر لتداول الأوراق المالية قائمة ضمت 10 أسهم بالبورصة المصرية قالت إنها ستكون الأفضل خلال 2020.

وأوضحت ” شعاع ” في تقريرها السنوي عن عام 2020 ، أنها وضعت 4 مقاييس لاختيار الأسهم، اولها الأرخص والأعلى من حيث مضاعفة الربحية.

أما المقياس الثاني الأرخض والأعلى من حيث مضاعف القيمة الدفترية، والثالث من ناحية عائد التوزيعات، أما المقياس الرابع والأخير فيتحدد على أساسا العائد على حقوق الملكية.

وأشار تقرير شعاع، الذي وصل “المال” نسخة منه ، إلى أن القائمة ضمت سهم شركة المصرية للاتصلات بسعر مستهدف لشعاع عند 15.1 جنيه مقابل 14.10 جنيه يتداول به على شاشات البورصة في الوقت الحالي، أما السهم الثاني فهو أوراسكوم كونستراكشون عند 180 جنيها بينما يتداول حاليا عند 97 جنيها.

وشملت القائمة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 16.8 جنيه مقابل السعر الحالي عند 8.11 جنيه، وسهم النساجون الشرقيون للسجاد عند 16.2 جينه مقابل 10.62 جنيه، وسهم جي بي اوتو 5.8 جنيه مقابل 3.44 جنبه، وسهم عبور لاند عند 8.9 جنيه مقابل 5.7 جنيه على شاشات التداول.

وضمت قائمة الأسهم العشرة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 15.7 جنيه مقابل 13.20 جنيه، وايديتا للصناعات الغذائية 20.6 جنيه مقابل 13.85 جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر 12.2 جنيه مقابل 5.6 جنيه، وأخيراً القابضة المصرية الكويتية 2.1 دولار للسهم مقابل سعر الشاشة الحالي عند 1.27 دولار.

وفي الوقت نفسة ، ظهرت 3 أسهم من أصل 5 نصحت ” شعاع ” ببيعها ضمن قوائم الأسوأ من حيث العوائد أو الأعلى نسبيا من حيث المضاعفات.

والاسهم الثلاثة هي الإسكندرية للزيوت المعدنية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر للألومنيوم.