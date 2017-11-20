شعار القوى الناعمة كيف؟.. بين النقد والتأييد لمعرض الكتاب

د. صلاح السروي: جاء متأخرًا ويجب أن تعود مصر لريادتها الثقافية

هالة فهمي: لن تستقيم الأمور إلا بإعادة القوى الناعمة

حزين عمر: الموضوع شبع بحثًا ولدينا فقط قوة خشنة



علي راشد



“القوى الناعمة.. كيف؟” شعار اتخذته اللجنة العليا للدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقدها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2018، وهو الشعار الذي لفت نظر الكثير من المثقفين، منهم من أيده باعتبار أنه قد يكون بادرة أمل لمناقشات حول استعادة دور القوى الناعمة لمصر، وكيفية إحيائها مرة أخرى من خلال الندوات واللقاءات التي ستقام على هامش المعرض، بينما تساءل البعض عن هذه القوى التي تراجع دورها وكيف ستتم المناقشة بعد أن أصبحت وزارة الثقافة تقدم فقط مهرجانات وافتتاحات دون العناية بالثقافة نفسها والوصول إلى المواطن بحقه من تلك الثقافة وأيضًا تأثيرها في المنطقة العربية بل والعالم.





من جهته أكد الناقد الدكتور صلاح السروي أن هذا الشعار جاء في وقته وربما جاء متأخرًا؛ لأن مصر منذ التسعينيات بدأت تفقد قدرتها على التأثير والفعالية على المستويين الثقافي والفني؛ بسبب الإجراءات الاقتصادية في عهدى السادات ومبارك، والتي أثرت على تراجع الدور الثقافي المصري بقوة، سواء على مستوى الإبداع والكتابة أو المسرح والسينما، وهو ما أدى بدوره إلى احتلال عواصم عربية أخرى مكانة مصر في الثقافة والمركز الثقافي للمنطقة مثل الرباط وبغداد، قبل أن تسقط وأيضًا تونس وغيرها، وكانت المحصلة تراجع دور مصر من حيث الكم والكيف فنلاحظ جوائز البوكر والمهرجانات السينمائية تحمل مؤشرات على هذا التراجع ودخلت الثقافة المصرية في الأزمة، سواء من حيث النشر، فهناك دُور النشر الحكومية بها قوائم انتظار طويلة تمتد إلى 5 سنوات و10 في مقابل دُور النشر الخاصة التي تتلقف المتعجلين بالنشر وتحول الثقافة لسلعة، وفي الوقت الذي تباع فيه روايات النشر الحكومي بـ10 جنيهات نجدها في دُور النشر الخاصة تصل إلى 80 و90 جنيهًا، وهذا يؤدي إلى انحسار الثقافة؛ لأن الثقافة أصبحت نخبوية ولا يقوى على استهلاكها إلا الميسورون ماديًّا وهو ما يحرم الثقافة من جمهور واسع النطاق، وعلى الكاتب أو الفنان أن ينور هذا القطاع العريض فهما يتبادلان المنفعة.





ولفت السروي إلى أن طرح مثل هذا الشعار الآن ربما يعيد بحث هذا الملف بدءًا من علميات الإبداع والآليات المستخدمة في هذا النطاق والآليات وعمليات النشر والتوزيع والتسويق للفيلم، وإذا كان هناك جهة تمنع هذا الطوفان من الأغاني المتراجعة ثقافيًّا وفنيًّا إلى أبعد حد يمكن تخيله بعد أن كنا نتذوق قصائد أم كلثوم لكبار الشعراء بعد مضيّ هذه المدة، إذا بنا نستمع إلى أغاني المهرجانات، فمصر تعاني أزمة ثقافة حقيقية هناك انحسار في الأسماء الكبيرة في الرواية والسينما وتراجع حاد ومخيف لنوعية وكمّ الأفلام السينمائية، ومصر تسقط قوتها الناعمة يومًا بعد يوم، وإذا حاولنا استعادة القوى الناعمة سنكون في عصر نهضة حقيقي، وقد شهدت مصر نهضتها الثقافية بداية من عصر الخديوي إسماعيل إلى عبد الناصر، وبدءًا من هذه المرحلة أصبحت الأزمة، ولا بد من النهضة التي لا توجد نهضة اقتصادية دونها، ففي أوروبا سبق النهضة الاقتصادية نهضة ثقافية سبقها التنوير، فالثقافة هي الوحيدة التي يترتب عليها النهضة الاقتصادية والصناعية.





وقالت الكاتبة هالة فهمي: “هذا الشعار يعتبر متوافقًا إلى حد كبير مع السياسية العامة للدولة، وهو محاولة إعادة توظيف القوى الناعمة وإعادة مكانة مصر مرة أخرى، وأتصور أن الاختيار موفَّق لأنه لن تستقيم الأمور لمصر دون إعادة القوى الناعمة مرة أخرى، فتلك القوى هي التي أوجدت مصر في وجدان العالم العربي والعالم أجمع، وأفادت مصر قديمًا واستغلها عبد الناصر بعد ثورة يوليو في الترسيخ لمبدأ الثورة وبناء مصر، فأنا أؤيد هذا الشعار وأتمنى ألا يكون مجرد شعار ويكون هدفه إعادة دور مصر الثقافي، ويكون هناك فعاليات لذلك، وهو ما تم تحقيقه العام الماضي بالمعرض حيث كانت دورة ناجحة حققت وجودها من خلال ندوات قوية شارك فيها الحضور”.





بينما أكد الكاتب حزين عمر أن له رؤية أخرى حول هذا الشعار، مشيرًا إلى أنه في ظل حرب ضروس تخوضها مصر مع الإرهاب ومن يقف وراءه ويتساقط كل يوم شهداء من القوات المسلحة في هذه الحرب، بينما يتحدث المعرض عن موضوع شبع بحثًا واستهلك تمامًا بل لم يعد قائمًا الآن فلم تعد لثقافة مصر قوة ولا تأثير لا خارج حدودها ولا داخلها للأسف، فأي قوة ناعمة هذه التي يتخذها المعرض شعارًا له.





وأضاف أن مصر أصبح لها قوة خشنة كاسحة ونفخر بها الآن ونعتز وغابت القوى الناعمة لأنه لم يعد هناك منظومة رسمية للثقافة المصرية، أي اختفى دور وزارة الثقافة التي ينبغي أن تخطط وتقود وتحشد لهذه القوة الناعمة بعد أن انعزلت الوزارة عن المثقفين وعن قضايا الوطن نفسه في الفترة الأخيرة، بدأ هذا الانعزال قبل حلمي النمنم لكنه جاء ليكرس لحالة النوم العميق ولا نريد أن نقول الموات لوزارة الثقافة.





وأكد عمر أن الثقافة وخاصة الإبداع له وجهان الوجه الفردي والوجه الجمعي، بالنسبة للوجه الفردي فهو إنتاج شخصي يعود للأفراد من كتابات شعرية وقصصية وروائية ونقدية وفن تشكيلي وتأليف موسيقي وهي جميعًا كفنون فردية في عنفوان ازدهاراها، وأما الجانب الآخر وهو الإنتاج الجمعي فهو الذي يحتاج إلى مؤسسات وتمويل مثل إنتاج السينما وإنتاج المسرح، وهذا هو ما انهار تمامًا لأنه لم تعد تقف وراءه وزارة ولا مؤسسة، ومن ثم لا نستطيع أن نقول إننا نسيطر على السينما العربية ولا المسرح العربي ولم نعد نصدر هذه الفنون ونؤثر بها خارج حدودنا.