شطب هشام عبد الشكور من سجلات الإستشاريين وخروجه نهائيًا من سوق التأمين

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

تردد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت شطب هشام عبد الشكور، المستشار التأميني لإحدي المؤسسات الإقتصادية العاملة في نشاط السيارات، من سجلات الخبراء الإستشاريين ، ومن ثم خروجه نهائيًا من سوق التأمين.

تعرف علي أسباب تدخل الرقابة المالية

قالت مصادر تأمينية، أن الشطب جاء نتيجة وجود تضارب في سداد مديونيات العميل- شركة السيارات- وبين شركتي تأميني وإحدي شركات الوساطة- تحتفظ المال بأسمائهم- ما أدي الي تدخل الرقابة المالية، التي قررت شطب عبد الشكور من سجلات الخبراء الاستشاريين.

عزل عبد الشكور من المصرية تكافل حياة بعد 5 سنوات من تولي منصب العضو المنتدب

وشغل هشام عبد الشكور، منصب العضو المنتدب، للشركة المصرية للتأمين التكافلي حياة”gig” في مارس 2011 ، وتم عزله بقرار من الرقابة المالية في 2016، لأسباب وصفها شريف سامي رئيس الرقابة المالية حينها ، بأنها مرتبطة بمخالفات خاصة بالشركة ، تستوجب إبعاد القائم على الإدارة التنفيذية بالشركة المذكورة، وذلك إعمالا للمادة 59 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981.

سلم المناصب التي تولاها عبد الشكور من البداية حتي الشطب

وكان عبد الشكور قد تقلد عدد من المناصب بالمصرف العربي الدولي في الفترة من 1988 وحتي 1998 ، إنتقل بعدها للعمل في قطاع التأمين ليشغل منصب مدير الحسابات بشركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة ، ليشغل بعدها منصب المدير المالي لنفس الشركة حتي وصل الي منصب مديرا عاما لها قبل انتقاله للمصرية للتأمين التكافلي حياة.