«شطبنا» أحدث منتجات «لافارج مصر»

كشفت شركة لافارج مصر ، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عن طرح أحدث منتجاتها و هو منتج “شطبنا” لأول مرة في السوق المصرية، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية .

جاء ذلك على هامش احتفالية الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة التدريبية، التى عقدتها الشركة بعنوان”حقوق الإنسان في بيئة العمل” والتي استمرت لشهر كامل وانتهت اليوم الاربعاء ، بتسليم الجوائز للصحفيين الفائزين في مسابقة أفضل ثلاثة مقالات تحريرية عن الموضوعات التي تناولتها الدورة التدريبية.



من جانبه، سلط المهندس أحمد عبده ، المدير التجاري والتسويق في لافارچ مصر ، الضوء على أهمية المنتج الجديد للسوق المحلي، قائلاً: “شطبنا هو منتج حصري لحلول التشطيب التي تناسب جميع احتياجات عملائنا، ويوفر بصمة كربونية أقل بنسبة 40٪ من الأسمنت التقليدي في مصر دون التأثير على الأداء.”



وأكد أن المنتج الجديد علامة فارقة في رحلة طويلة من التطوير الصناعي، حيث تلتزم لافارچ مصر بالتشارك للوصول بمستقبل صافي صفر من الانبعاثات، وهي في طليعة جهود إزالة الكربون من قطاع الأسمنت، وجعل البناء منخفض الكربون حقيقة واقعة وبناء تقدم للناس والكوكب.



وأوضح أن شطبنا يعد الحل الأمثل لجميع أعمال التشطيبات، والتي تشكل حوالى 30% من حجم استهلاك الأسمنت فى السوق المصري.

ومن المتوقع أن يحدث المنتج الجديد تأثيراً واسعاً في الأسواق المصرية.

وأكد عبده على ريادة لافارچ مصر في البناء الأخضر بالاعتماد على العديد من الحلول المتطورة، قائلاً: “نسعى من خلال الطرح الجديد لمنتج “شطبنا” إلى الوصول إلى مواد بناء أكثر استدامة وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أكثر أماناً لأطفالنا.”



يذكر أن لافارچ مصر كانت عقدت دورة تدريبية على مدار الشهر الماضي حول حقوق الإنسان في بيئة العمل، و تناولت العديد من الموضوعات ومنها الصحة والسلامة في موقع العمل، والحوكمة الرشيدة وكذلك حقوق المرأة في بيئة العمل وظاهرة عمالة الأطفال.

وشارك في تقديم الدورة نخبة من الخبراء المتطوعين بالجهد، والوقت، والعلم ومنهم: المحامية مروة الخضري، الشريك بمكتب علي الدين وشاحي وشركاه، والدكتورة نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري، بالإضافة إلى المحامية الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقام الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، بتحكيم المسابقة لاختيار أفضل ثلاث مقالات قدمت لبلورة المعلومات والنقاشات التي طرحت في الدورة التدريبية.



حضر الاحتفالية وتسليم الجوائز سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارج في مصر، والذي شكر الحضور لاهتمامهم بنشاط شركة لافارﭺ في التنمية المستدامة.

وتعد لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، هي شريك رئيسي في صناعة مواد البناء. فمن خلال مصنعها الموجود في العين السخنة بمحافظة السويس، توفر الشركة حلول ومنتجات ضرورية في تشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليوم.

وبدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والمحاجر والخرسانة ، تلتزم لافارج مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين.