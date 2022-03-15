«شطبلي» توقع اتفاقية شراكة مع «كونتكت» لإتاحة برامج تمويل مبتكرة

يتكامل مع رؤية كل من شركتي شطبلي وكونتكت.

وقّعت شركة «شطبلي»، صاحبة أول منصة إلكترونية متخصصة في أعمال تصميم وتنفيذ أعمال الديكورات والتشطيبات، اتفاقية شراكة مع شركة كونتكت للتمويل، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وذلك بهدف تحقيق رؤية شركة شطبلي وخططها التوسعية في قطاع التطوير العقاري المصري، من خلال إتاحة برامج تمويلية مبتكرة تقدمها الشركة بالتعاون مع كونتكت لعملاء شطبلي في السوق المصري.

وقالت «شطبلي»، في بيان وصل “المال”، إن اتفاقية الشراكة تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تطبيقات تكنولوجية تدعمها حلول مالية مبتكرة، وهو الأمر الذي يتكامل مع رؤية كل من شركتي شطبلي وكونتكت.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه شركة شطبلي في تقديم نموذج فريد ومبتكر يستهدف سد الفجوة الكبيرة التي يعاني منها السوق العقاري بسبب تأخر تشطيبات الوحدات السكنية،

حيث تحقق المعادلة الصعبة بخفض الفترة الزمنية وخفض التكلفة ورفع معدلات الجودة في التشطيبات، كل ذلك من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تتميز بالمرونة وتعمل تحت شعار “اختار تصميم منزلك في أقل من 60 دقيقة.. واسكن خلال 90 يوم”.

وتعتمد منصة شطبلي www.shatablee.com على واجهة تفاعلية سهلة وبسيطة، تتيح للعملاء القيام باختيار التصميمات وخامات التشطيبات والديكورات الخاصة بوحداتهم السكنية عبر خطوات بسيطة، لتقوم المنصة بعرض الأسعار بدقة متناهية.

لذلك تم تضمين المنصة بحاسبة تفاعلية رقمية تقوم على الفور بتحديث التكلفة عند إجراء أي تغيير، وتظهر للعميل التكلفة الإجمالية وقيمة القسط الشهري، دون أي تكاليف أخرى خفيّة،

وذلك لتوضيح تكلفة التصميم الخاص بكل عميل بما يتماشى مع ميزانيته ودخله الشهري، على أن تتم تلك العملية في دقائق قليلة، بعدها تبدأ أعمال التنفيذ في فترة أقصاها 90 يومًا فقط.

وبهذه المناسبة، قال سعيد زعتر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: “التعاون مع شركة شطبلي يأتي في إطار دعمنا للحلول الرقمية الجديدة في السوق المصري،

خاصة تلك التي تستهدف دعم وتطوير القطاع العقاري، حيث تمتلك كونتكت القدرة على تقديم حلول تتكامل مع رؤية شركة شطبلي الطموحة من خلال عدة برامج تمويلية مختلفة من شأنها إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء إمكانية الانتهاء من تصميم وتنفيذ أعمال الديكورات والتشطيبات الخاصة بوحداتهم السكنية عبر خطوات بسيطة”.

وأوضح زعتر أن “كونتكت لديها طرق وسبل تمويل مبتكرة لخدمة عملائها ونؤمن أن تمكين أدوات التكنولوجيا هي الطريق الأسرع لتحقيق أهداف التحول الرقمي التي تنعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الاقتصاد المصري”،

مشيرًا إلى أن ما تقدمه شطبلي من خلال منصة واحدة تمكّن العميل من الحصول على تمويل أعمال التشطيب مجمعة بدلًا من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تمويل شراء الخامات والمقاولات الخاصة بالتشطيبات، وهو ما يمثل حلًّا غير مسبوق للعملاء.

من جانبه، أعرب مصطفى عامر الرئيس التنفيذي لمنصة “شطبلي”، عن سعادته باتفاقية الشراكة مع شركة كونتكت القابضة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار خطة التوسعات للشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية الأولى،

وبعد التأكد من احتياج العملاء لحلول تمويلية مبتكرة تضمن لهم الحصول على الخدمة في أقل فترة زمنية ممكنة وبأعلى جودة وأفضل طرق سداد.

وأشار عامر إلى أن شطبلي تمتلك فريق عمل متكامل يضم مهندسي ديكور وخبراء وفنيين محترفين في أعمال التشطيبات بجانب فريق دعم فني وقاعدة من أفضل موردي الخامات،

وهو ما يضمن للعميل أفضل نموذج يساعد على حل أزمة كبيرة يعاني منها السوق العقاري المصري وهي طول فترة التشطيبات والخلافات الناتجة عنها سواء من تباين الأسعار أو ضعف الجودة المقدمة، ولا سيما في الوحدات السكنية الفاخرة.