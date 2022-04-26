افتتحت شركة «شطبلي»، المتخصصة في أعمال تصميم وتنفيذ أعمال الديكورات والتشطيبات، مقرها الرئيسي بالسوق المصري بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار خطتها التوسعية المستهدف تنفيذها في العام الحالي 2022.

في سياق متصل أعرب مصطفى عامر الرئيس التنفيذي لمنصة “شطبلي”، عن سعادته بافتتاح المقر الرئيسي للشركة في السوق المصري وكونه أصبح جاهزًا لاستقبال العملاء،

مشيرًا إلى أن افتتاح المقر الرئيسي للشركة تم في وقت قياسي نظرا لحاجة السوق للخدمات التي تقدمها الشركة للقطاع العقاري، ولا سيما مع دخول موسم الصيف والإجازات،

لافتًا إلى أن المقر الجديد للشركة يقع على مساحة كبيرة ويضم 4 أدوار، ويشمل عددًا من المكاتب، بما فيها معرض لكل خامات التشطيب التي يختارها العملاء من أفضل الماركات المحلية والعالمية.

وتابع عامر أن المقر الجديد للشركة يضم مكتبًا خاصًّا لشركة كونتكت للتمويل؛ الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر؛

حتى يتمكن العملاء الراغبون في السداد بنظام التقسيط من إنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد من مكان واحد، وتأكيد تقديم نموذج فريد ومبتكر يستهدف سد الفجوة الكبيرة التي يعاني منها السوق العقاري بسبب تأخر تشطيبات الوحدات السكنية،

وتحقيق المعادلة الصعبة بخفض الفترة الزمنية وخفض التكلفة ورفع معدلات الجودة في التشطيبات، وذلك من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تتميز بالمرونة وتعمل تحت شعار “اختار تصميم منزلك في أقل من 60 دقيقة.. واسكن خلال 90 يوم”.

وكشف عامر عن استهداف الشركة تنفيذ حجم أعمال في السوق العقاري المصري يتجاوز مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.

وشهد الافتتاح حضور السيد/ سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، والذي أشاد بنموذج العمل الذي تقوم بتنفيذه شركة شطبلي في السوق العقاري ورؤيتها المبتكرة لتنفيذ أعمال التشطيبات في المجتمعات العمرانية الجديدة في أقل فترات زمنية وبأعلى جودة ممكنة،

معربًا عن تفاؤله بأن يثمر هذا التعاون مع شطبلي عن زيادة مبيعات شركة كونتكت للتمويل من خلال الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء الذين يسعون للحصول على تمويلات للتشطيبات العقارية.

وتعتمد منصة شطبلي www.shatablee.com على واجهة تفاعلية سهلة وبسيطة، تتيح للعملاء القيام باختيار التصميمات وخامات التشطيبات والديكورات الخاصة بوحداتهم السكنية عبر خطوات بسيطة،

لتقوم المنصة بعرض الأسعار بدقة متناهية من خلال حاسبة تفاعلية رقمية تقوم على الفور بتحديث التكلفة عند إجراء أي تغيير، وتظهر للعميل التكلفة الإجمالية وقيمة القسط الشهري لحظيًّا، دون أية تكاليف أخرى خفيّة؛

وذلك لتوضيح تكلفة التصميم الخاص بكل عميل بما يتماشى مع ميزانيته ودخله الشهري، على أن تتم تلك العملية في دقائق قليلة، بعدها تبدأ أعمال التنفيذ في فترة أقصاها 90 يومًا فقط.

واختتم عامر حديثه بأن شطبلي تمتلك فريق عمل متكامل يضم مهندسي ديكور وخبراء وفنيين محترفين في أعمال التشطيبات بجانب فريق دعم فني وقاعدة من أفضل موردي الخامات،

وهو ما يضمن للعميل أفضل نموذج يساعد على حل أزمة كبيرة يعاني منها السوق العقاري المصري مثل طول فترة التشطيبات والخلافات الناتجة عنها من حيث تغيير الأسعار أو تباين الجودة المقدمة، ولا سيما في الوحدات السكنية الفاخرة، مما يضمن في النهاية حصول العميل على ما يحتاج إليه بسلاسة شديدة عبر منصة شطبلي.