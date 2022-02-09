«شرين كار» تستعد لافتتاح صالة عرض جديدة لـ«أوبل»

تعتزم شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، افتتاح صالة عرض مستقلة لسيارات «أوبل» على مساحة 400 متر مربع، بحى مصر الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وقال أشرف عبد المنعم، رئيس الشركة لـ«المال»، إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية الخاصة بتجهيز صالة العرض الجديدة لـ«أوبل» التى تتوافق مع جميع المعايير والتصميمات الخاصة بالصانع الألمانى، موضحا أن إجمالى الاستثمارات المرصودة لتدشين الفرع الجديد ستصل إلى 40 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته تقوم حاليًا بتنفيذ خطة توسعية من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة المستقلة لصالح العلامات التجارية من أبرزها «أوبل» التى تشهد انتشارًا داخل السوق المحلية ، إضافة إلى ارتفاع حجم حجم الطلب عليها من جانب المستهلكين.

وتوقع زيادة مبيعات سيارات «أوبل» فى مصر تزامنًا مع قيام وكيلها المحلى شركة «المنصور للسيارات» بتنفيذ خطة طموح ترتكز على التوسع فى طرح السيارات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الفئات، إضافة إلى تعزيز سياسات الانتشار داخل السوق المحلية من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة ومراكز الصيانة التى يمكن من خلالها تغطية كل المناطق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بلغت المبيعات لسيارات «أوبل» فى مصر نحو 4 آلاف و717 مركبة خلال العام الماضى.

وتابع : «على الرغم من التحديات التى قد واجهت سوق السيارات فى مصر على مدار العام الماضى التى من بينها نقص إجمالى الكميات المنتجة بالمصانع المحلية أو الطرازات المستوردة من الخارج على خلفية الأزمات العالمية التى واجهت صناعة السيارات عالميًا؛ إلا وأن المبيعات الإجمالية المركبات فى السوق المحلية شهدت نموًا ملحوظًا خلال 2021 وذلك على خلفية إقبال معظم الوكلاء المحليين على التوسع فى طرح الطرازات والموديلات الجديدة، إضافة إلى دخول بعض الماركات التجارية لسباق المنافسة مما أسهم فى زيادة أعداد المركبات المطروحة محليًا».

ورجح «عبد المنعم» أن تسجل مبيعات سوق السيارات معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالى خاصة فى ظل التوقعات العالمية التى تشير بانتظام عمليات الإنتاج لدى الشركات الأم؛ ولاسيما زيادة أعداد الشحنات من الطرازات المستوردة ومكونات الإنتاج لدى المصانع المحلية مما سينعكس بالإيجاب على زيادة إجمالى الكميات المطروحة داخل السوق المحلية.

ولفت إلى أن السوق المحلية عانت خلال الفترة الماضية من أزمة نقص الكميات المعروضة من بعض الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية نتجية تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم مما تسببت فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب ولاسيما عدم استقرار الأسعار.

يذكر أن مبيعات السيارات فى مصر شهدت – نموًا – بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفًا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفًا و238 وحدة فى 2020.

واستقبلت سوق السيارات طرح عددًا من العلامات التجارية الجديدة ومن أبرزها «جيتور، وشانجان، وهافال، وبايك، وبيستون» التى تم تقديمها من خلال قيام وكلائها المحليين بطرح طرازاتها فى مصر؛ إذ كانت النسبة الأكبر من طرح المركبات الجديدة تنتمى للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» والسيدان، إضافة إلى فئات «الهاتشباك».

ووفقًات لـ«أميك» استحوذت فئة سيارات الركوب «السيدان» على %59.2 من مبيعات سوق السيارات فى مصر بإجمالى نحو 127 ألفًا و375 مركبة خلال العام الماضى.

فيما بلغت الحصة السوقية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها نحو %38.4 مسجلة نحو 82 ألفًا و513 مركبة خلال تلك الفترة.