«شريك بالجبرا فينتشرز»: نمو مشروعات ريادة الأعمال بمصر 5 أضعاف خلال 5 سنوات

قال طارق الأسعد ، الشريك الإداري لدى شركة الجبرا فينتشرز، إن المشروعات الناشئة العاملة بمجال ريادة الأعمال باتت اليوم تجمع استثمارات بقيمة تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ مليون دولار ، مشيرا إلى أنه في غضون ٥ سنوات نمت هذه المشروعات بالسوق المحلية بمعدل ٥ أضعاف.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم لإطلاق تقرير الانتقال لعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، أن نمو مشروعات ريادة الأعمال يعد قصة غير مألوفة على الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أنه خلال الـ ٤ سنوات الماضية كانت نسبة نمو هذه المشروعات تبلغ ٢٠٪ شهريا.

وتابع أن الأداء المالي لهذه الشركات ممتاز وهذا الأمر جذب الكثير من المستثمرين للعمل بمجال ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن كبار المستثمرين وإقليمياً وحول العالم ينظرون على مصر والاستثمار بها في مجال ريادة الأعمال.

وأكد أن هذا المجال يجتذب الموهبة وأفضل العقول ، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك شخصا موهوبا فسيستكشف الفرص حول العالم ويرى إمكانية هذه الفرض محليا.

وتابع أن هناك نموا إقليميا تجاه الاستثمار في ريادة الأعمال إذا ما بنيناه في مصر بشكل صحيح فسيكون هناك نمو حقيقي في هذا القطاع محليا.